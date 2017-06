Manchester Orchestra kündigen Album "A Black Mile To The Surface" an, streamen neuen Song

Manchester Orchestra steht ein schöner Sommer bevor: Im Juli veröffentlichen die Alternative-Indie-Rocker ihr neues Album "A Black Mile To The Surface", einen ersten, melodisch-seichten Vorgeschmack gibt schon jetzt der Song "The Gold" im Stream.

Eine angenehm melodische Gitarrenmelodie schlägt zunächst leichte Welle, bis Sänger Andy Hull mit zurückhaltend-ruhiger Stimme einsetzt. "I believed you were crazy", erhebt er dann seine Stimme. "The Gold" treibt über viereinhalb Minuten gemächlich voran, ohne auszubrechen.

Der Song fungiert als erster Vorbote auf Manchester Orchestras neues Album "A Black Mile To The Surface", das am 18. Juli via Loma Vista erscheint. Die Band produzierte die Platte mit Catherine Marks (PJ Harvey, The Killers) und John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen), auch ihr früher Mitstreiter Dan Hannon war an den Arbeiten beteiligt.

Zuletzt hatten Manchester Orchestra ihre neue Platte mit einem mysteriösen Video angeteasert. Ihr jüngstes Album "Cope" war wie auch die ruhige Version "Hope" 2014 erschienen.

Stream: Manchester Orchestra - "The Gold"

Cover & Tracklist: Manchester Orchestra - "A Black Mile To The Surface"

01. "The Maze"

02. "The Gold"

03. "The Moth"

04. "Lead, SD"

05. "The Allen"

06. "The Sunshine"

07. "The Grocery"

08. "The Wolf"

09. "The Mistake"

10. "The Parts"

11. "The Silence"