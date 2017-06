VISIONS Premiere: Bison stellen neuen Song "Water Becomes Fire" vor

Die Post-Metaller Bison aus Vancouver werden am 23. Juni ihr neues Album "You Are Not The Ocean You Are The Patient" veröffentlichen. Bei uns gibt es eine exklusive Song-Premiere zu "Water Becomes Fire".

Es hat eine Weile gedauert, bis Bison, die vierköpfige Metal-Band aus Vancouver, wieder bei einem Label unterkamen. Nach drei Alben für Metal Blade - das letzte ist das bereits fünf Jahre alte "Lovelessness" - sind sie mit ihrem fünften Album "You Are Not The Ocean You Are The Patient" beim Berliner Label Pelagic gelandet.

Dabei hat sich der stilistische Fokus ein wenig verschoben: Riffrock-, Sludge- und Thrash-Elemente sind in den Hintergrund getreten. Band, Artwork und Songs wirken dafür ernsthafter, düsterer und post-metallischer.

So auch "Water Becomes Fire", das bei uns eine Track-Premiere erfährt und sich in seinen sieben Minuten langsam und atmosphärisch aufbaut, um in der Folge nicht selten an Neurosis zu erinnern - gerade auch, wenn das Cello sich ab 1:17 dazugesellt.

Nach "Until The Sky Is Empty" und "Tantrum" ist "Water Becomes Fire" der bereits dritte von insgesamt sieben mächtigen Songs von "You Are Not The Ocean You Are The Patient", den es vorab zu hören gibt.

Stream: Bison - "Water Becomes Fire"