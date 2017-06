Reeperbahn Festival kündigt 39 neue Bands an

Das Line-up des Reeperbahn Festivals wächst: 39 Acts hat das Hamburger Newcomer- und Showcase-Event neu bestätigt. Mit dabei: Portugal. The Man.

Als Newcomer geht die Band aus Alaska natürlich längst nicht mehr durch: Sieben Alben haben Portugal. The Man seit ihrer Gründung 2004 veröffentlicht und sich damit in die Herzen der Indierockerinnen und -rocker gespielt. Das achte Studiowerk "Woodstock" erscheint am 16. Juni, ein erster Vorabsong deutet darauf hin, dass die Band ihren Sound weiter in Richtung funky Pop verschiebt.

Auch unter den weiteren neuen Bestätigungen des Reeperbahn Festivals finden sich Bands, die VISIONS-Lesern schon etwas sagen dürften oder zumindest bald etwas sagen werden: Die britischen Alternative-Rocker Arcane Roots hatten spätestens mit ihrem Debütalbum "Blood & Chemistry" (2013) auf sich aufmerksam gemacht, Erika Michelle Anderson alias EMA bringt ihr düster-drone-folkiges Songwritertum sogar schon seit 2010 unter die Leute. Natalie Rose Findlay dagegen präsentierte ihren punkigen Garage Rock erstals 2015 mit ihrer Debüt EP - und landet sicher schon in Kürze auf größeren Bühnen.

Alle neuen Bestätigungen findet ihr auf der offiziellen Seite des Reeperbahn Festivals. Schon im April und Mai hatte das Festival erste Namen für die diesjährige Ausgabe Ende September veröffentlicht. Erstmals wird im Rahmen des Festivals auch die in diesem Jahr neu eröffnete Elbphilharmonie bespielt.

Das Reeperbahn Festival findet seit 2006 jährlich in Locations auf und rum um die Reeperbahn statt. Der Schwerpunkt liegt auf Newcomern, aber auch etablierte Künstler spielen hier in ungewöhnlichem Rahmen Showcases. Neben dem Festival gibt es auch einen Konferenzteil, bei dem sich Vertreter aus dem Musikgeschäft treffen, Trends vorstellen und sich vernetzen. In diesem Jahr findet das Festival vom 20. bis zum 23. September statt.

