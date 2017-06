VISIONS Premiere: Kaiser Franz Josef zeigen Video zu "Give It Up"

Die österreichischen Alternative-Rocker Kaiser Franz Josef stellen mit "Give It Up" den dritten Song aus ihrem neuen Album "Make Rock Great Again" vor. Der Perfomance-Clip zum Song feiert seine Premiere auf visions.de.

Unterführungen, Gleisanlagen, dunkle Schächte - Das Video zu "Give It Up" von Kaiser Franz Josef feiert die schrecklich-schöne Großstadtarchitektur. Die spielt in dem Clip, der heute seine Premiere auf visions.de feiert, eine genauso große Rolle wie die Performance der drei Bandmitglieder.

Musikalisch bietet auch der dritte Song aus dem kommenden, durchaus selbstbewusst betitelten Album "Make Rock Great Again" kraftvollen 90er-Alternative. Vor allem stimmlich erinnnert Kaiser-Franz-Josef-Sänger und -Gitarrist Hesham "Sham" Abd El Salam an eine der ganz großen Stimmen des Grunge.

Wie die beiden ebenfalls vorab mit einem Video ausgekoppelten Stücke "Slaughterhouse" und "Believe" ist "Give It Up" auf dem zweiten Album der Band enthalten. Ihr Debüt "Reign Begins" war 2013 erschienen und kam bis auf Platz 10 in den Charts unseres Nachbarlandes Österreich.

Live sind Kaiser Franz Josef während der Festivalsaison 2017 noch unter anderem auf dem Nova Rock Festival zu sehen. Im September kommen die dann auf ihrer Clubtour auch nach Deutschland. Karten für die Konzerte sind bereits bei Eventim erhältlich.

VISIONS Premiere: Kaiser Franz Josef - Give It Up"

Live: Kaiser Franz Josef

15.06. Nickelsdorf - Novarock

22.09. Wien - Flex

23.09. München - Milla

24.09. Köln - MTC

26.09. Hamburg - Headcrash

27.09. Berlin - Auster Club