VISIONS empfiehlt: Okta Logue kommen auf Tour

Vor über einem Jahr veröffentlichten Okta Logue ihre dritte Platte "Diamonds And Despair". Im Herbst kommen die Psych-Popper damit erneut auf Tour - präsentiert von VISIONS.

2016 bauten Okta Logue auf ihrem nunmehr dritten Album "Diamonds And Despair" ihren Hang zu verträumten Sphärenklängen weiter aus. Die Songs der aktuellen Platte verlieren sich in noch mehr psychedelischen Welten als etwa auf dem Vorgänger "Tales Of Transit City", und bewahren sich dabei trotzdem eine starke rhythmische Komponente. Der Titeltrack des Albums schwebt etwa mit atmosphärischen Pink Floyd-Gitarren davon, ist mit seinem stetigen Beat und dem eingängigen Refrain aber trotzdem äußerst tanzbar. Noch deutlicher werden die musikalischen Ambitionen der Darmstädter in "Pitch Black Dark", das den elektronischen Anteil deutlich nach oben fährt und so einen starken Groove erzeugt.

Ihre verqueren Melodien zwischen Ekstase und Verspieltheit bringen Okta Logue ab November auch wieder auf die Bühne. Insgesamt acht Konzerte wird das Quartett in Deutschland geben. Damit knüpft die Band an eine Reihe von Festivalshows auf unter anderem Rock am Ring, Rock im Park und dem A Summer's Tale an. Die kleineren Konzertsäle werden vermutlich dafür sorgen, dass die Musik ein persönliches Flair bekommt. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour bekommt ihr demnächst bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Okta Logue

16.11. München - Backstage

18.11. Nürnberg - MUZ Club

24.11. Hamburg - Molotow

25.11. Dresden - Groove Station

26.11. Berlin - Bi Nuu

07.12. Hannover - Cafe Glocksee

08.12. Köln - Gebäude 9

09.12. Frankfurt/Main - Zoom

Live: Okta Logue

02.08. Luhmühlen - A Summer's Tale Festival