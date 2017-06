Audioslave und Serj Tankian spielen "Like A Stone" in Gedenken an Chris Cornell

Beim Rock im Park Festival am vergangenen Wochenende haben die Prophets Of Rage das erste Konzert ihrer Sommer-Tour gespielt. Überraschend gesellte sich System Of A Downs Serj Tankian dazu, um mit ihnen Audioslaves "Like A Stone" zu spielen.

In Gedenken an den verstorbenen Chris Cornell haben sich am vergangenen Wochenende die Instrumentalisten von Rage Against The Machine, momentan auf Tour als Teil der Prophets Of Rage und zuvor aktiv als Audioslave, auf dem Rock im Park Festival in Nürnberg mit Serj Tankian zusammengetan, um "Like A Stone" von "Audioslave" zu spielen. Dasselbe wiederholten sie später bei Rock am Ring, wie ihr unten sehen könnt.

Die Single von 2002 spielte die Band zuletzt immer wieder instrumental, um Cornell Tribut zu zollen. Jetzt gesellte sich System Of A Downs Frontmann Serj Tankian dazu, um dem Song eine Stimme zu verleihen. Das Ergebnis ist - nun ja - Geschmackssache, aber der Wille zählt. Man merkt jedoch, dass der Song einfach nicht für Tankian geschrieben ist, was dazu führt, dass dieser sich in den ruhigeren Passagen eher blamiert.

Tankian arbeitete zuletzt mit Cornell zusammen an der Filmmusik zum historischen Liebesdrama "The Promise" mit Christian Bale, Oscar Isaac und Charlotte Le Bon.

Morgen werden die Prophets Of Rage ihr einziges Einzelkonzert abseits der Festivalauftritte am Wochenende in der Zitadelle Spandau in Berlin spielen.

Prophets Of Rage & Serj Tankian - "Like A Stone" (live)