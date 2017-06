Newsflash (Chris Cornell, Frank Turner, Rock am Ring u.a.)

Neuigkeiten von Chris Cornell, Frank Turner, Rock am Ring, Slipknot, Billy Howerdel, Asking Alexandria, Bloodclots, Björk, Phoenix, Eighteen Visions, While She Sleeps und einem Banjo-Cover von Iron Maiden.

+++ Chris Cornells Witwe Vicky hat einen langen Brief an ihren verstorbenen Ehemann auf Facebook gepostet. Darin erzählt sie auf emotionale und eindringliche Weise ihre Geschichte, wie sie sich vor einem Soundgarden-Konzert kennengelernt hatten, wie Cornell ihr vorm Lollapalooza in New York 2003 den Heiratsantrag gemacht hatte, und wie dankbar sie ihm für alles ist: "Wir haben wunderschöne Kinder, und wir waren sicher, dass wir Seelenverwandte sind. [...] Du warst der beste Vater, Ehemann, und Schwiegersohn für meine Eltern. Deine Geduld, Empathie und Liebe schien immer durch." Sie betont abermals, dass Cornell zum Zeitpunkt seines Suizids nicht er selbst gewesen sei. Vor ein paar Tagen war Cornell im privaten Kreis beerdigt worden.

+++ Frank Turner nimmt momentan ein neues Album auf. Seit etwa zwei Wochen postet der Punk-Singer/Songwriter mit Bildern und Videos eine Art Studiotagebuch aus dem Niles City Sound, wie etwa das Aufnehmen der Gitarren oder des Schlagzeugs mit seiner Band The Sleeping Souls. Turners aktuelles Album "Positive Songs For Negative People" war 2015 erschienen, kürzlich hatte er ein Konzert in Erlangen angekündigt. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Live: Frank Turner

06.08. Erlangen - E-Werk

+++ Magenta Musik streamt das Rock am Ring Festival in 360 Grad. Der Service der Telekom startet heute um 14:45 Uhr auf magenta-musik-360.de. Gestreamt werden alle drei Tage des Festivals und die beiden Hauptbühnen mit insgesamt sieben Livestreams, was zusammen mit der 360-Grad-Übertragung ein lebendiges Konzertgefühl erzeugen soll. Als Headliner sind bei einer der größten deutschen Festivals dieses Jahr Rammstein, System Of A Down und Die Toten Hosen vertreten. Einen Vorgeschmack auf den Livestream gibt ein Highlight-Video aus dem Jahr 2016.

Rock am Ring & Rock im Park 2016 - Best Of Trailer from Marek Lieberberg Konzertagentur on Vimeo.

+++ Slipknot machen momentan eine Pause. Das verriet Frontmann Corey Taylor im Interview mit dem Radiosender 97.1 The Eagle: "Wir machen gerade überhaupt keinen Scheiß. [...] ich weiß, dass wir langsam anfangen, neue Musik zu schreiben. Anonsten nehmen wir uns eine Auszeit. [...] Das nächste Jahr macht jeder sein eigenes Ding. Danach fangen wir lansgam aber sicher an, zusammenzukommen und etwas mit Slipknot zu machen." Taylor ist momentan mit seiner anderen Band Stone Sour beschäftigt, die kürzlich ihr neues Album "Hydrograd" angekündigt hatte.

+++ Billy Howerdel hat die Musik für den Film "D-Love" komponiert. Der Lead-Gitarrist von A Perfect Circle hat zudem einen Gastauftritt in dem Independent-Drama, das dieses Wochenende beim "Dances With Films 20" Festival in Hollywood Premiere feiert. Fans wäre ein neues APC-Album wohl lieber gewesen: Nach langen hin und her hatte die Band letzten Monat bekannt gegeben, dass in diesem Jahr keine neue Musik der Prog-Rock-Band erscheinen wird.

+++ Asking Alexandria sind zurück im Studio. Das verriet nun ein Instagram-Post von Matt Good, der ihr kommendes Album wohl produziert. Die Metalcore-Band veröffentlichte zudem ein Teaser-Video zum neuen Song "I Am Iniquity", das Sänger Danny Worsnop kurz beim Singen der Titelzeile zeigt. Ihr aktuelles Album "The Black" war 2016 erschienen.

So stoked to use all these beautiful babies for Asking Alexandria drum tracking tomorrow. Day 1 of who knows ? Maybe James just kills the whole record first day!? Lol Ein Beitrag geteilt von mattg00d (@mattg00d) am 25. Mai 2017 um 19:44 Uhr

+++ Bloodclot haben ein Video zu ihrem Song "Kali" vorgestellt. Dieses zeigt die Allstar-Band in kontrastreichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen in einem Proberaum, wie sie den Song mit voller Inbrunst spielen. Der knapp einminütige Hardcore-Punk-Brecher war bereits letzte Woche veröffentlicht worden, das dazugehörige Album "Up In Arms" erscheint am 14. Juli.

+++ Björk ist zusammen mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra in der Walt Disney Concert Hall aufgetreten. Im Rahmen des Reykjavik-Festivals dees Orchesters spielte sie ihr aktuelles Album "Vulcinera". Momentan gibt es eine Ausstellung in L.A. über die Isländerin, im April hatte sie ein Virtual-Reality-Video veröffentlicht und bekannt gegeben, an einem neuen Album zu arbeiten.

Video: Björk spielt mit dem L.A. Philharmonic Orchestra

#BJÖRK with #LAphil is simply #Vulnicura #WaltDisneyConcertHall Ein Beitrag geteilt von mansooramjed (@mansooramjed) am 31. Mai 2017 um 0:58 Uhr

+++ Phoenix haben den neuen Song "Goodbye Soleil" im Stream veröffentlicht. 80er-Synthies, verführerische Gitarren und ein sommerlicher Groove bestätigen die Aussage von Gitarrist Laurent Brancowitz, der ihr kommendes Album "Ti Amo" kürzlich mit den Worten "Sommer und italienische Disko" beschrieben hatte. Einen ähnlichen Eindruck machten bereits der veröffentlichte Titeltrack und "J-Boy". "Ti Amo" erscheint am 9. Juni über Glassnote. Im Sommer kommen die Franzosen zudem für einige Konzerte nach Deutschland, Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Phoenix

14.07. Berlin - Melt! Klub

24.09. München - Tonhalle

25.09. Köln - Palladium

26.09. Hamburg - Große Freiheit 36

+++ Eighteen Visions haben ihren Live-Gitarristen Josh James für die nächsten Shows bestätigt. Dieser spielt sonst bei Stick To Your Guns und ersetzt Ken Floyd, der momentan damit beschäftigt ist, die Tour des Electro-DJs Zedd zu managen. Zudem wird die Post-Hardcore-Band ihren verstorbenen Bassisten Mick Morris nicht ersetzen, wie Gitarrist Keith Barney dem Exclaim! verriet: "Wir stellen nur Bass-Verstärker, einen Bass und eine Kerze auf." Die Band wolle stattdessen ein Playback laufen lassen. Heute erschien ihr neues Album "XVIII"

+++ While She Sleeps haben ein Live-Video für den Song "Silence Speaks" veröffentlicht. Dieses zeigt die Metalcore-Band im Londoner Club The Dome. Als Gastauftritt kam außerdem Oly Sykes, Sänger von Bring Me The Horizon, auf die Bühne, der auch in der Studioversion des Songs vertreten ist und hier im Breakdown pompös mit einer Lichtshow auftritt. Das dazugehörige aktuelle Album von While Sleeps, "You Are We", war im April erschienen.

Live: While She Sleeps

01.07. Münster - Vainstream Rockfest

+++ Gestern durften wir Zeuge davon werden, wie Lady Gagas Musik in Metal verwandelt wurde. Nun wurde das Spiel umgedreht: Der Youtuber Rob Scallon spielt Iron Maidens "The Trooper" auf einem Banjo - Kampfszenen aus dem 19. Jahrhundert und verzerrtes Banjo-Solo inklusive. Da soll nochmal jemand sagen, nur E-Gitarren wären böse.

