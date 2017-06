Gitarrist Pete Adams verlässt Baroness

Es kommt scheinbar wie aus dem Nichts: Baroness-Gitarrist Pete Adams trennt sich nach neun gemeinsamen Jahren von der Band. Das gaben die Progressive-Metaller in einem öffentlichen Statement auf Facebook bekannt.

Anzeichen dafür, dass Pete Adams die Band verlassen würde, waren in der Vergangenheit nicht nach außen gedrungen - im Gegenteil: Erst Ende April hatten Baroness bestätigt, gemeinsam an einem neuen Album zu arbeiten. "Die wirklich coole Sache ist jetzt, dass Sebastian [Thomson] und Nick [Jost] nun lange genug in der Band sind, um zu verstehen, was wir machen. [...] Sie interessiert es nun, eventuell einige der [alten] Elemente einzubauen. Wir wollen einfach bessere Songs schreiben", sagte Frontmann John Baizley damals in einem Interview.

In einem langen Statement auf Facebook bestätigten Baroness nun, dass Langzeitgitarrist Adams die Band verlässt, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Sänger Baizley richtete darin aufrichtige Worte an ihn: "Danke Pete, dass du ein Freund warst, wenn ich Unterstützung gebraucht habe. Ein Bruder, wenn ich Familie gebraucht habe, und ein Bandkollege, wenn du und ich danach strebten, die Welt zu sehen." Als Gitarrist bleibt Adams der Musikwelt mit seiner Metal-Band Valkyrie erhalten.

Bei Baroness wird Adams ab sofort von Gina Gleason ersetzt. "Wir hoffen, die Fans teilen unsere freudige Aufregung und werden sie in der Baroness-Familie herzlich willkommen heißen", sagte Baizley. Das komplette Statement findet ihr weiter unten.

Baroness spielen im Juni einige Konzerte in Deutschland, bei denen sie mit ihrer neuen Gitarristin viele Songs präsentieren möchten, die sie in den vergangenen Jahren nicht gespielt hatten. Die Termine stehen unten.

Bereits 2012 hatten mit Matt Magioni und Allen Blickle zwei Mitglieder Baroness nach einem Busunfall verlassen. Sie waren von Schlagzeuger Sebastian Thomson und Bassist und Keyboarder Nick Jost ersetzt worden. Das aktuelle Album der Band, "Purple", war 2015 erschienen.

Facebook-Post: Baroness trennen sich von Gitarrist Pete Adams

VISIONS empfiehlt:

Baroness

15.06. Berlin - Columbia Theater

20.06. Saarbrücken - Garage + Vitamin X

28.06. Dresden - Beatpol + The Tidal Sleep

Live: Baroness

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

27.06. Graz - PPC