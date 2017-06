Foo Fighters überraschen mit neuer Single "Run"

Surprise, surprise! Die Foo Fighters haben mit "Run" überraschend eine neue Single veröffentlicht. Ein Video gibt es auch dazu.

In 14 Tagen kommen die Foo Fighters nach Europa, um einige Festivals zu spielen. Zuvor veröffentlichte die Band mit "Run" nun überraschend eine neue Single, die ab sofort überall gestreamt werden kann.

Das Video dazu zeigt die Seniorenversion der Foo Fighters bei einem Konzert in einem Altenheim, in dem ihre Musik - man hätte es sich denken können - für eine kleine Revolte sorgt. Musikalisch ist "Run" deutlich weniger geschliffen als die Songs vom aktuellen Album "Sonic Highways" und unterscheidet sich in seiner zupackend-krachigen Art auch von den Stücken auf der EP "Saint Cecilia". Regie bei dem Clip hat Dave Grohl geführt.

Gerüchten zufolge arbeiten die Foo Fighters 2017 verstärkt an einem neuen Album, "Run" könnte der erste Vorbote sein. Anfang des Jahres hatten sie ihre Bandpause mit einem Konzert in England beendet und dort bereits zwei neue Songs gespielt. Vor kurzem gab es mit "The Sky Is A Neighborhood" bei einem Charity-Konzert noch einen dritten neuen Song zu hören.

Video: Foo Fighters - "Run"

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival

26.06. Budapest - Budapest Arena

27.06. Prag - O2 Arena

30.06. Roskilde - Roskilde-Festival

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Paris - AccorHotels Arena

06.07. Madrid - Mad Cool Festival

07.07. Algés - NOS Alive Festival

10.09. Berlin - Lollapalooza Festival