Liam Gallagher zeigt Video zu erstem neuen Solosong "Wall Of Glass"

"As You Were" heißt das erste Soloalbum von Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher seit dem Ende der Band und seines Nachfolgeprojekts Beady Eye. Wann es erscheint, steht noch nicht fest. Mit "Wall Of Glass" gibt es aber den ersten Song daraus bereits zu hören.

Die Rechnung ist einfach: Noel Gallagher ist der geniale Songschreiber, sein jüngerer Bruder Liam Gallagher verfügt dagegen genau über die Grundarroganz, die es braucht, um die Songs von Oasis perfekt zu verkörpern. Seit dem Ende der Band hat Noel eine erfolgreiche Solokarriere eingeschlagen, während Liam mit seiner Band Beady Eye recht schnell auf dem Boden der Tatsachen ankam: Über das Songwriting-Talent seines Bruders verfügt er nicht.

Dessen ist sich Liam bewusst, wie er in einem Interview mit dem NME zu Protokoll gab: "Ich bin nicht in der Lage dazu, ein ganzes Album alleine zu schreiben. Das würde Jahre dauern, weil ich nicht so produktiv bin." Deshalb hat sich Liam Gallagher für "As You Were" auch mit Songwritern zusammengetan, die ihn beim Schreiben unterstützten.

Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die erste Single "Wall Of Glass" aus seinem kommenden Soloalbum "As You Were". Der Song überrascht nicht nur mit seinem tanzbaren Groove, er kann auch vom Songwriting mit Oasis-Songs mithalten. Und einprägsam ist er auch noch.

Dafür mag auch das zugehörige Video verantwortlich sein, das für Hobbypsychologen mit all den Selbstbespiegelungen und zerbrochenen Selbstbildern Liam Gallaghers jede Menge Stoff liefert. Mindestens in einer Szene lässt sich das Szenario aber auch als Dialog mit seinem Bruder Noel verstehen, wobei Liam die Tür durchaus einen Spalt breit für ein versöhnliches Ende offen lässt.

Wann "As You Were" erscheint, steht noch nicht fest. Bei einem Konzert in Gedenken an die Opfer des Attentats von Manchester stellte Liam Gallagher in seiner Heimatstadt aber bereits sieben Songs des Albums live vor. Unterstützt wurde er auf der Bühne von Ex-Oasis-Gitarrist Bonehead. Ausschnitte aus einigen der Songs gibt es in Videos von Fans weiter unten.

Video: Liam Gallagher - "Walls Of Glass"

Video: Liam Gallagher - "Greedy Soul" (Live in Manchester)

Video: Liam Gallagher - "Bold" (Live in Manchester)

Video: Liam Gallagher - "It Doesn't Have To Be That Way" (Live in Manchester)