Prophets Of Rage kündigen Debütalbum an, zeigen Video zu "Unfuck The World"

Die Prophets Of Rage werden im September ihr Debütalbum veröffentlichen. Außerdem präsentierte sie ein von Michael Moore gedrehtes Video zur ersten Single "Unfuck The World".

Den neuen Song hatte die Supergroup aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill bereits Anfang des Monats in Chile live vorgestellt. Nun kann man die Single, die sich nach dem hypnotischen Gitarrenintro in einen bandttypischen Crossover-Smasher verwandelt, in der Studioversion hören.

Das Video dazu hat Regie-Enfant-Terrible Michael Moore gedreht. Entsprechend handelt es sich um eine allamerikanische Bildcollage, bei der Liverperformances der Prophets Of Rage, Archivmaterial von Billigfleisch und Atomangriffen und aktuelle Aufnahmen von US-Präsident Donald Trump und eskalierender Polizeigewalt gegen Schwarze sich zu einem düsteren Panorama der vielen Probleme Amerikas zusammenfügen - zu deren Bekämpfung die Prophets Of Rage von Anfang an angetreten waren. Für Moore ist es nicht die erste Kooperation mit Teilen der Band: Im Jahr 2000 drehte er mit Rage Against The Machine deren Video zu "Sleep Now In The Fire", für das die Band einen Guerilla-Gig for der New Yorker Wall Street spielte.

"Unfuck The World" ist der erste Vorgeschmack auf das nach der Band benannte Debütalbum. "Prophets Of Rage" soll am 15. September weltweit erscheinen. Schon im März hatte die Band verkündet, die Aufnahmen zu neuem Material abgeschlossen zu haben.

In wenigen Tagen sind die Prophets Of Rage auch live in Deutschland und seinen Nachbarländern zu sehen, neben Festivalshows gibt es hierzulande auch ein exklusives Konzert in der Berliner Zitadelle. Karten dafür sind bei Eventim erhältlich.

Die Prophets Of Rage - benannt nach einem gleichnamigen Public-Enemy-Song - hatten sich 2016 als Reaktion auf den Wahlkampf für die US-Präsidentschaft gegründet, um dem grassierenden Rechtspopulismus und Kandidaten wie Donald Trump aktiv etwas entgegenzusetzen. Im August 2016 war ihre Debüt-EP "The Party's Over" erschienen, auf der sich nur wenig eigenes Material neben Coversongs der anderen Bands der Mitglieder befunden hatte.

Video: Prophets Of Rage - "Unfuck The World"

Cover & Tracklist: Prophets Of Rage - "Prophets Of Rage"

01. "Radical Eyes"

02. "Unfuck The World"

03. "Legalize Me"

04. "Living On The 110"

05. "The Counteroffensive"

06. "Hail To The Chief"

07. "Take Me Higher" 08. "Strength In Numbers"

09. "Fired A Shot"

10. "Who Owns Who"

11. "Hands Up"

12. "Smashit"

Live: Prophets Of Rage

03.06. Nürnberg - Rock Im Park

04.06. Adenau / Nürburgring - Rock Am Ring

07.06. Berlin - Zitadelle

15.06. Neuchâtel - Festi´ Neuch

16.06. Nickelsdorf - Pannonia Fields

20.06. Esch/Alzette - Rockhal