Mutoid Man streamen neues Album "War Moans"

Das Superpower-Trio Mutoid Man um Stephen Brodsky (Cave In) und Ben Koller (Converge) streamt einen Tag vor seiner Veröffentlichung das zweite Album "War Moans".

Achtung Spoiler, also so halbwegs, denn es sei an dieser Stelle verraten: "War Moans", das zweite Album von Mutoid Man, ist die Platte des Monats in VISIONS 291 geworden. Der Vorgänger "Bleeder" von 2015 schaffte es "nur" zur Schönheit.

"War Moans" ist ein Dauerfeuerwerk. Es ist Metal in Perfektion, blitzartig zwischen den Stilen, zwischen Thrash, Death und Heavy wechselnd. Stephen Brodsky singt großartig und gibt den Eddie Van Halen der Post-Hardcore-Generation mit einer Extraportion satter Riffs. Ben Koller rast, poltert, galoppiert und setzt mehr Akzente und Haken, als man mitzählen kann. Und vergessen darf man Bassist Nick Cageao natürlich ebenfalls nicht - denn er gibt die fingerfertige Groove-Grundierung, die dieses geniale Gepolter zusammenhält.

Selten klingen Platten aus dem Heavy-Spektrum derart frisch, klug und humorvoll. "War Moans" macht höllisch Spaß - und hat sogar Tiefgang, wenn die Band für das abschließende "Bandages" Doom-Königin Chelsea Wolfe zum Duett einlädt. Aber das könnt ihr jetzt selbst via Noisey hören - und dann ab dem morgigen Freitag, den 1. Juli im Plattenladen eures Vertrauens erstehen.