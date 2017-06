VISIONS empfiehlt: Way Back When bestätigt Slowdive mit zweiter Bandwelle

Nachschub beim Indie- und Alternative-Festival aus Dortmund: Das Way Back When hat mit den wiedervereinten Shoegaze-Helden Slowdive einen starken zusätzlich Headliner an Bord. Auch die weiteren Bestätigungen können sich sehen lassen.

Seit 2014 sind Slowdive bereits wieder zusammen aktiv. Ihren episch-düsteren, dichten Soundteppich werden sie nun im Herbst auch beim vierten Way Back When Festival in Dortmund weben - und damit als zweiter Headliner neben den schon zuvor verpflichteten Portugal. The Man glänzen.

Auch sonst sorgt die zweite Bandwelle des verstärkt auf Newcomer und liebevoll ausgesuchte Indie-Künstler konzentrierten Festivals für Entzücken: Mit Leoniden ist ein aufstrebender Act zwischen Indiepop und Punkrock dabei und starken Alternative-HipHop gibt es von Astronautalis.

Zuvor waren ohnehin schon diverse tolle Acts bestätigt gewesen: Van Holzen werden und Val Sinestra werden die VISIONS Bühne auf dem Festival mit ihrem dröhnenden Alternative beziehungsweise schmuddeligen Hardcore rocken, Waxahatchee trägt ihr eigenwilliges Alternative-Songwritertum nach Dortmund, und Postpunk-Wunderkind Drangsal dürfte ebenfalls für Begeisterungsstürme sorgen.

Das Way Back When Festival findet 2017 zum vierten Mal statt. Neben mehreren Bühnen im Club FZW sind die Acts auch an ungewöhnlicheren Orten wie einer Kirche und dem Strukturwandel-Denkmal U-Turm zu sehen.

VISIONS empfiehlt:

Way Back When Festival

29.09.-01.10. Dortmund - Innenstadt