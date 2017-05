Hot Water Music kündigen Album "Light It Up" an, streamen neuen Song "Never Going Back"

Hot Water Music sind wieder da: Die Gainesville-Punks haben den neuen Song "Never Going Back" mit einem hübschen Lyric-Clip veröffentlicht. Er fungiert als Vorbote auf ihr kommendes Album "Light It Up", das im Herbst erscheinen wird.

Dass die Gainesville-Punks 2017 ein neues Album veröffentlichen möchten, hatten sie bereits Anfang des Jahres in Aussicht gestellt. Damals posteten Hot Water Music mehrere Videos aus dem Studio und teaserten einen Schlagzeug-Beat.

"Never Going Back" markiert nun den ersten neuen Song der Band seit fünf Jahren. Die Punkrock-Hymne gibt sich gewohnt warmherzig, kämpferisch und positiv - über die großen Melodien singt Chuck Ragan mit seiner charismatischen Whiskey-Stimme Zeilen wie "Slow down my mind for it'll all subside/ The storm is bound to pass in time". Die Single dient als erster Vorbote auf Hot Water Musics neues Album "Light It Up", das am 15. September via Rise erscheint.

"Das aufregendste für uns am neuen Album war, es selbst aufzunehmen und die volle Kontrolle über alles zu haben – vom Anfang bis zum Ende", fasst die Band den Entstehungsprozess von "Light It Up" zusammen. "Seit 'Fuel For The Hate Game' haben wir kein anderes Album auf diese Weise aufgenommen. So angsteinflößend es sein kann, kein Sicherheitsnetz und keinen doppelten Boden zu haben, so befreiend fühlt es sich auch an, ein Album zu produzieren, das 100 Prozent Hot Water Music ist – mit all seinen Stärken und Schwächen."

Lyric-Video: Hot Water Music - "Never Going Back"