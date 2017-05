Kraftklub inszenieren Büro-Tristesse in Video zu Sklave

"100 Jahre Vertragslaufzeit": Kraftklub kommentieren mit ihrem Video zu "Sklave" die deprimierenden Zwänge, aus denen viele (Büro-)Angestellte nicht entkommen. Der Song ist die dritte Vorabsingle ihres neuen Albums "Kein Nacht für Niemand", das am Freitag erscheint.

Nach der Livestream-Performance zu "Dein Lied" und dem Zombie-Clip zur Anti-Rechtspopulisten-Hymne "Fenster" setzen Kraftklub auch ihren dritten Vorabsong "Sklave" stimmig in Szene: Die Bandmitglieder sind zwischen essenden und schwitzenden Mitfahrern im Bus eingeklemmt, dämmern apathisch durch sinnlose Meetings und verzweifeln an endlosen Aktenbergen und Sticheleien der "netten" Kollegen - den Horror des modernen, anonymen Angestellten, der sich "für die Firma" krumm schuftet und ausgebeutet wird, setzen Kraftklub treffend in Wort und Bild in Szene.

Und das auch mit einem cleveren Twist am Ende: Nach ihrem Bürojob spielt die Band ein Konzert, bei dem sie die übertrieben gut gelaunte Partytruppe gibt. Schon Sekunden nach dem Abgang von der Bühne enden jedoch Lächeln und Umarmungen, düsteren Gesichts gehen die einzelnen Bandmitglieder ihrer Wege. Indierock für die große Masse - am Ende auch nur ein Job, bei dem man "abliefern" muss?

Der Song dazu zeigt sich so mit Referenzen gespickt wie das ganze neue Album "Keine Nacht für Niemand", das am Freitag, den 2. Juni erscheint: Unter anderem zitieren Kraftklub musikalisch und mit dem Songtitel den Ärzte-Klassiker "Bitte Bitte" - der wiederum stark von Depeche Modes "Master And Servant" inspiriert ist -, außerdem integriert die Band einen Part des NDW-Hits "Codo... düse im Sauseschritt" von der Band Deutsch-Österreichisches Feingefühl.

Wie die Band sich mit ihrem neuen dritten Album musikalisch und im Hinblick auf ihre politische Haltung weiterentwickelt hat, lest ihr auch in VISIONS 291 - ab sofort am Kiosk.

Nach diversen Auftritten auf Sommerfestivals gehen Kraftklub im Herbst dann auch auf große Hallentour. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Kraftklub - "Slave"

VISIONS empfiehlt:

Kraftklub

17.10. Salzburg - Rockhouse

18.10. Dornbirn - Conrad Sohm

20.10. Kempten - Big Box

21.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.10. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

24.10. Münster - Halle Münsterland

26.10. Hannover - Swiss Life Hall

27.10. Bremen - ÖVB Arena

28.10. Dortmund - Westfalenhallen

30.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

31.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

02.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

03.11. Leipzig - Arena Leipzig

04.11. Frankfurt/Main - Festhalle

Live: Kraftklub

02.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Nürburg - Rock am Ring

04.06. Pouch bei Bitterfeld - Sputnik Spring Break

10.06. Interlaken - Greenfield Festival

04.-06.07. Hradec Králové - Rock For People

07.-08.07. Straubenhardt - Happiness Festival

20.-23.07. Nordholz/Cuxhaven - Deichbrand Festival

15.-17.08. St. Pölten - FM4 Frequency Festival

18.-20.07. Großpösna - Highfield Festival