Laura Pleasants (Kylesa) hat neue Band The Discussion und plant Tour

Wir haben digitale Post von Laura Pleasants bekommen, einem der beiden Köpfe hinter der Psych-Sludge-Metal-Band Kylesa: Pleasants hat die Band The Discussion gegründet und plant eine Tour für September/Oktober.

Laura Pleasants Baby brauchte erstmal einen Namen. Denn noch bevor ihre neue Band auf The Discussion hörte, war Pleasants damit beschäftigt, eine Europa-Tour zu buchen. Auf eigene Faust. Aber das entspricht eben dem D.I.Y.-Ethos, für den ihre alten Bands Kylesa und zuvor Damad schon gestanden hatten.

Pleasants, die neben Phillip Cope als Songwriterin, Sängerin und Gitarristin für Kylesa aktiv war, hat nach sieben Alben und unzähligen Touren ihre beliebte Band vorerst auf Eis gelegt. Wenn sie später im Jahr mit The Discussion auf Tour kommt, dann "kann es gut sein, dass ich zwei Songs von Kylesa live spiele - aber nur welche, die ich geschrieben habe, aus Respekt den anderen gegenüber."

Ihre neue Band ist ganz allein ihr Ding. Sie hat alles geschrieben. Sechs Songs sind fertig, mehrere in Arbeit. Unterstützung bekommt sie dabei von zwei Freunden aus ihrer Heimat Savannah, Georgia. Um das Schlagzeug und Sampling kümmert sich Richard Adams, den Bass spielt Derek Lynch. "Richard ist wesentlich jünger als ich", schrieb uns Pleasants, "er hat gerade seinen Meister für Sound Engineering am Savannah College of Art and Design gemacht. Auch Derek ist jünger. Er hat zuvor in verschiedenen lokalen Punk-Bands gespielt, aber nichts von größerer Bedeutung."

Zuletzt hatten Kylesa ihre zunehmend psychedelischen Songs auch mit Theremin und Keyboard ausgestattet. Das bleibt auch bei The Discussion erhalten. "Es wird eingespielte Keyboard-Teile geben", so Pleasants. "Die Musik ist nicht Metal oder Sludge, aber es klingt definitiv nach Laura von Kylesa, düster und irgendwie psychedelisch. Ich gehe meiner Liebe für frühen Postpunk, Goth und 80s-Alternative-Rock nach. Und ein bisschen Stoner. Ein treibender Bass, coole Gitarren-Sounds und ich singe."

Zu hören gibt es bisher leider noch nichts. Aufgenommen hat Pleasants nur Demos mit programmiertem Schlagzeug. "Ich werde noch diesen Sommer in einem Studio in Savannah aufnehmen und dann ein bis zwei Songs hochladen, damit sich die Leute ein Bild machen können."

Das kann definitiv nicht schaden, immerhin will Pleasants mit The Discussion noch im September und Oktober in Europa auf Tour kommen und bucht dafür bereits Daten. Bisher in der Planung ist auf jeden Fall Berlin und Leipzig. "Das Album gehe ich dann erst irgendwann nach der Tour an. Keine Ahnung, wer das veröffentlichen wird. Vielleicht lasse ich es auch mit Spenden finanzieren. Aber was auch immer wir im Sommer aufnehmen, daraus werde ich dann eine limitierte Tour-CD machen."

