Rancid streamen neuen Song "Where I'm Going"

Aller guten Dinge sind drei: Bevor Rancid am 9. Juni ihr neues Album "Trouble Maker" veröffentlichen, gibt es mit "Where I'm Going" den dritten Song daraus vorab zu hören.

Nach "Telegraph Avenue" und "Ghost Of A Chance" gibt es nun mit "Where I'm Going" waschechten Ska-Punk von Rancid: Offbeat-Gitarren, schunkelnder Bass und einen hochmelodischen Refrain, in dem man als Hörer höchstens einige Bläser vermisst.

"Trouble Maker", das neunte Album der Punk-Veteranen aus Kalifornien, erscheint am 9. Juni. Wie zuletzt lassen sich Rancid dabei nicht wirklich in die Karten schauen. Auch wir hier in der Redaktion von VISIONS kennen bisher nicht mehr als die drei Songs, die es bis jetzt im Stream oder als Videos gibt wie "Telegraph Avenue" (siehe unten) und "Ghost Of A Chance".

Der Vorgänger "Honor Is All We Know" war 2014 erschienen, ebenfalls beim kalifornischen Indie Epitaph.

Stream: Rancid - "Where I'm Going"

Video: Rancid - "Telegraph Avenue"