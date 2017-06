Kraftklub sprechen in VISIONS 291 über Gentrifizierung, Hedonismus und das Wort "Hure"

Was hat sich seit ihrem Debüt "Mit K" (2012) in Deutschland verändert, wie haben sich die vergangenen Jahre in der Musik von Kraftklub bemerkbar gemacht? Wir trafen die Indierock-Rapper in Berlin, um mit ihnen über Themen wie Gentrifizierung und Hedonismus zu sprechen - und zu klären, warum Felix Brummer in "Dein Lied" laut "Du verdammte Hure!" singt.

"Als politisch denkender Mensch kannst du nicht in einer unpolitischen Band spielen", sagt Felix Brummer im Interview mit VISIONS. Während die Indierock-Rapper sich 2012 auf ihrem Debütalbum "Mit K" nicht viele Gedanken darüber machten, wie meinungsstark eine Band aus fünf politisch motivierten Menschen auftreten sollte und mit "Zu jung" einen Song darüber schrieben, wie schwierig es heute ist, gegen etwas zu rebellieren, weil die Generation vor einem "alle Kämpfe schon vor Jahren ausgefochten" hat, schlagen sie auf ihrem dritten Album kritischere Töne an.

In "Keine Nacht für Niemand" steckt mehr Kritik an Politik und Gesellschaft, weil es "für uns nicht mehr funktioniert, eine unpolitische Band zu sein". Der Albumtitel bedeutet für Kraftklub aber vor allem einen weiteren Querverweis auf musikalische Vorbilder. In allen zwölf Songs stecken unzählige Zitate und Referenzen zu anderen Bands und Künstlern, deshalb ist ihr drittes Album auch ihr vielseitigstes.

Wie Kraftklub sich in Berlin die Wartezeit auf den Pizza-Lieferdienst vertreiben, wie sich die Band in den vergangenen Jahren verändert hat und warum "Dein Lied" entgegen der Behauptung einiger Feministinnen laut ihnen "kein Fall von Slut Shaming" ist, lest ihr in VISIONS 291 - ab sofort am Kiosk.

Wer nach dem Lesen Lust bekommen hat, die Band live zu erleben, hat im Sommer auf zahlreichen Festivals und ab Oktober auf ausgedehnter Hallentour die Möglichkeit dazu. Karten für die von VISIONS präsentierten Headliner-Konzerte gibt es bei Eventim.

