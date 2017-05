Beatsteaks kündigen Album "Yours" an, streamen vier neue Songs

Sie sind wieder da: Nach einem mehrere Tage langen Livestream auf Facebook kündigten die Beatsteaks nun ihr neues Album "Yours" für September an - und veröffentlichten mit "I Do" und "40 Degrees" gleich zwei Songs daraus. Morgen bringen die Berliner außerdem noch eine Vierfach-Single mit zwei weitere Stücken heraus.

Nachdem erst kürzlich die Indierock-Rapper Kraftklub im Rahmen eines Livestream-Events ihr neues Album angekündigt hatten, ziehen nun auch die Beatsteaks nach: Die Berliner zeigten in den vergangenen Tagen Yaks in einem Gehege im Cottbusser Zoo, nun ist klar: Der Stream diente als Vorbereitung auf die Ankündigung des achten Studioalbums der Band.

Das wird "Yours" heißen und am 1. September erscheinen. Laut Pressemitteilung ist das Album "ein stilistisch enorm breit aufgestelltes Werk, das alle musikalischen Facetten der Beatsteaks aufzeigt. Es gibt illustre Gäste, mehrere Produzenten – das komplette Beatsteaks-Universum in 21 Songs." Exemplarisch für den neuen Sound steht die erste Single "I Do": Der Song beginnt mit Händeklatschen und einem druckvollen Dance-Groove, bevor er sich mit treibenden Gitarren in eine positive Beatsteaks-Hymne steigert. Der Track erscheint morgen schon auf einer gleichnamigen Vierfach-Single mit drei weiteren Songs, darunter auch das sommerliche "40 Degrees", zu dem ihr weiter unten wie zu "I Do" bereits ein Video seht. Die anderen beiden Tracks könnt ihr streamen.

Ende des Monats spielen die Beatsteaks drei ausverkaufte Clubkonzerte in Leipzig, Chemnitz und Jena. Im Sommer sind sie dann auch auf ausgewählten Festivals zu sehen. Obwohl "Yours" erst nach den meisten Auftritten erscheint, dürften Fans nach der Ankündigung bei den Shows wohl in den Genuss neuer Songs kommen. Alle Termine findet ihr weiter unten.

Live: Beatsteaks

29.05. Leipzig - Conne Island | ausverkauft

30.05. Chemnitz - AJZ | ausverkauft

31.05. Jena - Kassablanca | ausverkauft

02.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

05.06. Wien - Rock In Vienna

30.08. Thun - Stockhorn Arena

09.09. Berlin - Lollapalooza Festival