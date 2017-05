VISIONS Premiere: Goodbye Fairground zeigen Live-Video zu "Wilhelm II"

Die Punkrock-Band Goodbye Fairground aus Nordrhein-Westfalen hat ihren Auftritt beim This Charming Man Fest im Dezember in Münster gefilmt - und so dem Song "Wilhelm II" stimmige Live-Bilder verpasst. Bei uns feiert der Clip heute seine Premiere.

Goodbye Fairground heizen dem Publikum beim Festival ihres Labels sichtlich ein: Zustimmendes Murmeln begleitet die Band auf die Bühne des Münsteraner Traditionsclubs Gleis 22. Sekunden später brechen die Punk-Gitarren gemeinsam mit Sänger Benjamin Bruns' Reibeisen-Stimme los. Zwischen Backstage- und Bühnenaufnahmen der Band übernimmt das Publikum den Refrain und ruft Bruns die sehnsüchtige Zeile "Take me back" entgegen.

Enthalten ist der Song auf dem Album "I Don't Belong Here Anymore". Schon der im vergangenen Jahr erschienene Titeltrack der Platte bewies, dass die Songs der Band weit über oberflächlichen Highschool-Punk hinausgehen: Melodischer Punkrock, teils mit Post-Rock-Elementen angereichert, verbindet sich mit tiefschürfenden Lyrics, was die ein oder andere Mitsing-Hymne nicht automatisch ausschließt.

Entstanden ist der Nachfolger zum oft mit dem Sound von The Gaslight Anthem und Against Me! verglichenen "I Started With The Best Intentions" unter schwierigen Bedingungen. Besetzungswechsel innerhalb der nun fünfköpfigen Band erschwerten die Arbeiten, öffneten aber auch neue musikalische Wege mit dem Wechsel zum Münsteraner Label This Charming Man. Gemeinsam mit The Deadnotes und Blankets sind Goodbye Fairground aktuell auf kleiner Clubtour durch Deutschland unterwegs.

Video: Goodbye Fairground - "Wilhelm II"

Live: Goodbye Fairground + The Deadnotes

25.05. Landau - Fatal

26.05. Trier - Lucky's Luke

Live: Goodbye Fairground + Blankets

27.05. Köln - Limes