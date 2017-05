VISIONS Premiere: Kosmonovski streamen Debütalbum "Augen zu und Furcht"

Am Freitag veröffentlichen Kosmonovski ihr Debütalbum "Augen zu und Furcht", auf dem das neunköpfige Indiepop-Kollektiv musikalisch zwischen Muff Potter und Wir sind Helden zappelt. Wir streamen die Platte schon heute für euch.

Mit den beiden Videos zu "Kasino" und "Kleines Plädoyer" hatte die Indiepop-Band aus Rheine bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, was einen auf ihrem Debütalbum "Augen zu und Furcht" erwarten würde: schrulliger Indiepop mit teils fiependen Synthies und einer guten Portion Wut und Trotz, der irgendwo zwischen Muff Potter und Wir sind Helden zappelt.

Während der Song "Nicht von gestern" mit Holger Denningers eindringlichem Sprechgesang ein bisschen wie eine Mischung aus den beiden Muff-Potter-Songs "Von wegen" und "Western von gestern" klingt, erinnern die Synthies im Titeltrack stark an den Wir-sind-Helden-Hit "Denkmal". Dem wütenden "Kleines Plädoyer" lieh auch Donots-Sänger Guido Knollmann seine kratzige Stimme.

Kosmonovski veröffentlichen "Augen zu und Furcht" am kommenden Freitag via This Charming Man. Bei uns hört ihr die Platte unten schon jetzt im Stream.

Album-Stream: Kosmonovski - "Augen zu und Furcht"