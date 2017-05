Stone Sour zeigen Video zu "Song #3", kommen auf Tour

Stone Sour, die Alternative-Metal-Band von Slipknot-Sänger Corey Taylor, hat zu "Song #3" ein Video veröffentlicht. Bislang gab es den Song nur im Stream. Außerdem hat die Band Tourdaten für Europa bekannt gegeben.

Bis "Hydrograd", das neue Album von Stone Sour erschient, dauert es noch ein paar Wochen - die Platte wird am 30. Juni veröffentlicht. In der Zwischenzeit kann man sich mit dem durchaus unterhaltsamen Clip zum poppig-hymnischen "Song #3" die Zeit vertreiben. Darin sieht man die Band beim Dreh des Videos in verschiedenen Settings, mal als weißgekleidete Popband und Corey Taylor mit strohblonder Vokuhila-Perücke, mal in Frack und Lackschuhen. Erst am Ende findet die Band zu ihrem gewohnten Erscheinungsbild.

"Song #3" hatten Stone Sour zur Ankündigung ihres neuen Albums "Hydrograd" veröffentlicht. Der Clip zu "Song #3" ist nun nach dem Video zu "Fabuless" der zweite, den es zu einem Stück des Albums gibt.

Zudem haben Stone Sour Tourdaten für Europa bekannt gegeben. Im November und Dezember kommen sie unter anderem nach Frankfurt, Hamburg und Köln. Karten sind bereits erhältlich, etwa bei Eventim.

Video: Stone Sour - "Song #3"

Live: Stone Sour

19.11. Frankfurt - Jahrhunderthalle

20.11. Berlin - Columbiahalle

27.11. Hamburg - Sporthalle

10.12. Köln - Palladium

11.12. München - Zenith

12.12. Wien - Gasometer

14.12. Zürich - Samsung Halle