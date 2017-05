Chris Cornell: Ehefrau bezweifelt absichtlichen Suizid

Chris Cornells Ehefrau zweifelt an einem absichtlichen Selbstmord ihres Mannes. In einem offiziellen Statement ließ sie mitteilen, eine Beruhigungsmittel-Überdosis könne bei Cornell Suizidgedanken ausgelöst haben.

Vicky Cornell betrauerte in dem Schreiben zunächst den Tod ihres Mannes am Abend des 17. Mai. "Chris' Tod ist ein Verlust, für den es keine Worte gibt und der eine Leere in meinem Herzen erzeugt hat, die sich nie füllen lassen wird", schrieb sie.

Cornell sei zudem ein aufopferungsvoller Vater und Ehemann und generell ein Familienmensch gewesen. "Seine Welt drehte sich zuerst um seine Familie und an zweiter Stelle, natürlich, um seine Musik. Er ist zum Muttertag nach Hause geflogen. Er ist Mittwochmittag weggeflogen, am Tag der Show, nachdem er Zeit mit seinen Kindern verbracht hatte. Als wir vor der Show telefoniert haben, haben wir Pläne für einen Urlaub zum Memorial Day und andere Dinge, die wir tun wollten, besprochen."

Nach der Show habe sie am Telefon bemerkt, dass Cornells Stimmung verändert gewesen sei und er undeutlich gesprochen habe. "Mir fiel auf, dass er nuschelt; er war anders", so Vicky Cornell. "Als er mir sagte, er habe möglicherweise ein oder zwei Pillen Ativan mehr als sonst genommen, habe ich die Security benachrichtigt, damit sie nach ihm sehen." Da sie sich einen vorsätzlichen Selbstmord nicht im Ansatz vorstellen könne, führe sie Chris Cornells Suizid auf eine Überdosis seines Medikaments zurück. "Was passiert ist, ist unerklärlich und ich hoffe, dass weitere medizinische Untersuchungen zusätzliche Informationen ans Licht bringen werden. Ich weiß, dass er unsere Kinder geliebt hat und ihnen nicht wehtun würde, indem er sich absichtlich das Leben nimmt."

Ein Anwalt der Familie Cornell, Kirk Pasich, bekräftigte Vicky Cornells Vermutung, dass eine zu hohe Dosis Ativan - ein Beruhigungsmittel, das Ex-Drogenabhängigen öfter verschrieben wird - Chris Cornells Bewusstsein nach der Show getrübt habe. Die Familie sei "verstört von Andeutungen, dass Chris sich bewusst und mit Absicht das Leben genommen habe." Sie wolle daher toxikologische Untersuchungen abwarten, da sie glaube, dass Substanzen Cornells Bewusstsein beeinträchtigt haben könnten.

Zu den möglichen Nebenwirkungen von Ativan gehören laut Pasich auch "paronoide oder suizidale Gedanken, undeutliche Aussprache und eingeschränktes Urteilsvermögen."

Ein Gerichtsmediziner hatte am Donnerstag Cornells Tod als Suizid gewertet. Der Musiker hatte sich in seinem Hotelzimmer erhängt.