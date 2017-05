Chris Cornell: Erzählt uns eure Erlebnisse rund um den verstorbenen Soundgarden-Sänger

So langsam weicht bei uns der Schock der Trauer - und wir möchten dem verstorbenen Chris Cornell die Ehre erweisen. Dazu suchen wir eure Geschichten rund um den Soundgarden-Frontmann und Grunge-Ausnahmekünstler. Eine Auswahl drucken wir eventuell auch in unserer kommende Ausgabe.

Verdaut oder überhaupt vollends verstanden haben wir noch nicht, dass sich Chris Cornell am Mittwochabend in Detroit im Alter von 52 Jahren das Leben genommen hat.

Auch, wenn wir uns noch ein wenig nach Pause fühlen: Wir möchten Cornell und sein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk in unserer kommenden Ausgabe angemessen würdigen, die bereits am Montag in Druck geht.

Dafür möchten wir auch eure Geschichten hören: Habt ihr Cornell mal persönlich getroffen? Habt ihr eindrucksvolle Konzerte von ihm oder seinen Bands gesehen? Ist seine Musik bei euch mit ganz besonderen Momenten verbunden? Schickt uns eure Anekdoten, Bilder und/oder Videos bis Sonntag, 21. Mai um 23.30 Uhr unter dem Betreff "Say Hello 2 Heaven" per Mail an droegemueller@visions.de. Schreibt uns außerdem euren Namen und gern auch Alter und Wohnort dazu.

Voraussichtlich werden wir eine Auswahl an Einsendungen in unserer kommenden VISIONS-Ausgabe abdrucken, zumindest aber wollen wir einen Teil der Beiträge hier online vorstellen. Trotz des traurigen Anlasses freuen wir uns auf eure Einsendungen - erinnern wir uns gemeinsam an eine der ganz großen Stimmen des Grunge.