Steven Wilson veröffentlicht Video zu "Pariah"

Steven Wilson hat einen Clip zur ersten Vorabsingle seines kommenden Albums "To The Bone" veröffentlicht. Teil des Videos ist auch Gesangspartnerin Ninet Tayeb.

Als Steven Wilson vergangene Woche "Pariah" als ersten Song seines kommenden Albums auf seiner Webseite streamte, legte er sie mit einer viertel Millionen Aufrufe innerhalb von 24 Stunden lahm.

Die Ballade, die Wilson gemeinsam mit Musikerin Ninet Tayeb singt, verzaubert durch ihre simple und zugleich traurig-schöne Popmelodie. Diese trifft im weiteren Verlauf des Songs auf die mächtigen Soundwände des Prog-Tüftlers. Einfach beginnt auch der zugehörige Clip mit leicht verwaschenen schwarz-weißen Nahaufnahmen der beiden Sänger. Als der Song mit Tayebs Stimme schließlich ausbricht, explodieren purpurne Farbtöne zu den sich aufbäumenden Sounds.

Zuletzt hatte der Ausnahme-Künstler aufgrund der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert seiner Deutschlandtour Anfang des kommenden Jahres angekündigt. Sein neues Album "To The Bone" erscheint am 18. August via Caroline. Tickets sind via Eventim erhältlich.

Video: Steven Wilson - "Pariah"

VISIONS empfiehlt:

Steven Wilson

12.02. Frankfurt/Main - Alte Oper

13.02. Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02. Berlin - Admiralspalast

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03. Essen - Colosseum

06.03. Essen - Colosseum