Royal Blood veröffentlichen Video zu neuem Song "Hook, Line & Sinker"

Das britische Alternative-Duo Royal Blood hat mit dem Clip zur zweiten Single "Hook Line & Sinker" eingefangen, was passiert, wenn ihr druckvoller Sound frontal auf ein Live-Publikum trifft.

Mitte April kündigten Royal Blood den Nachfolger ihres gleichnamigen Debüts an. "How Did We Get So Dark" wird am 16. Juni erscheinen. Nach dem ersten Vorabsong "Lights Out" folgt nun die zweite, als Live-Version bereits bekannte, Single "Hook, Line & Sinker" inklusive Video.

Ein ähnliches Tempo, wie bei der Ankündigung neuer Musik legten Mike Kerr und Ben Thatcher auch beim Schreiben des Songs an den Tag, der in nur zwei Wochen entstand, wie die Musiker in einem Radio-Interview erklärten. "Wir können es kaum erwarten, ihn auf die Leute loszulassen", beschrieben beide weiter ihre Ungeduld den Track live spielen zu können.

Unbändige Energie und Spielfreude, die das Publikum direkt infiziert, sieht man auch im Live-Clip zu "Hook, Line & Sinker", der mit seinen bluesigen Riffs und gewohnt pointiertem Schlagzeug überzeugt. Die Kamera wechselt dazu in schnellen Schnitten. Bilder direkt aus dem zu einer schwitzenden, headbangenden Masse verschmolzenen Publikum wechseln sich mit Nahaufnahmen der Band ab. Auch die Bildfarbe variiert passend zu diesen intensiven Aufnahmen.

Schon am kommenden Dienstag werden Royal Blood die Wirkung ihrer neuen Songs bei dem ausverkauften von VISIONS präsentierten Konzert in Köln unter Beweis stellen. Im Rahmen ihrer Herbst-Tour und neben mehreren Festivals kommt die Band außerdem für ein Konzert nach Zürich.

Video: Royal Blood - "Hook, Line & Sinker"

VISIONS empfiehlt:

Royal Blood

23.05. Köln - Luxor | ausverkauft

Live: Royal Blood

23.-25.06. Scheesel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhaus ob der Eck - Southside Festival

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier

03.11. Zürich - Halle 622