Foo Fighters stellen neuen Song "The Sky Is A Neighborhood" live vor

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=zgiGGItLdCw

Die Foo Fighters haben bei einem Charity-Konzert den neuen Song "The Sky Is A Neighborhood" erstmals live gespielt.

Ob der bluesige Song auf dem kommenden Foo Fighters-Album enthalten sein wird, an dem die Band um Dave Grohl Gerüchten zufolge derzeit arbeitet, hat Grohl nicht verraten. Wohl aber, dass er den Song noch nie zuvor live gespielt hätte. In seiner Ansage vor dem Song sagte Grohl: "Auf dem Weg zur Bühne habe ich gedacht, 'Scheiß drauf, lass uns was Neues spielen'. Wir haben diesen Song noch nie vor Publikum gespielt. Er heißt 'The Sky Is A Neighborhood'".

Grohl spielte den Song gemeinsam mit Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins und Wallflowers-Keyboarder Rami Jaffee im Rahmen des Benefizkonzertes "Acoustic 4 A Cure" in San Francisco, das von James Hetfield (Metallica) und Sammy Hagar präsentiert wird und Geld für ein Kinderkrankenhaus in San Francisco sammelt.

Im Februar hatten die Foo Fighters bereits zwei neue Songs vorgestellt und gleichzeitig einige Festivalsshows im Sommer 2017 angekündigt. Das einzige Konzert in Deutschland spielen sie beim Lollapalooza-Festival in Berlin. 2015 hatte die Band ihre aktuelle EP "Saint Cecilia" veröffentlicht.

Video: Foo Fighters - "The Sky Is A Neighborhood"

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival

26.06. Budapest - Budapest Arena

27.06. Prag - O2 Arena

30.06. Roskilde - Roskilde-Festival

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Paris - AccorHotels Arena

06.07. Madrid - Mad Cool Festival

07.07. Algés - NOS Alive Festival

10.09. Berlin - Lollapalooza Festival