Converge kündigen Tourdaten an

Die übermenschliche Metal-Hardcore-Band Converge hat die Daten ihrer Europa-Tour verkündet - und zwei Mal machen Jacob Bannon, Kurt Ballou und Co. auch Station in Deutschland, ein Mal in Österreich.

Converge kommen auf Tour. Das tun sie zwar regelmäßig, ja: beinahe im Jahrestakt, trotzdem bleiben die Band und ihre Konzerte etwas Besonderes.

2016 waren sie unter anderem mit Chelsea Wolfe und ihrem Keyboarder Ben Chisholm sowie Stephen Brodsky (Cave In) an der zweiten Gitarre auf "Blood Moon"-Tour, um die langsamen, doomig-atmosphärischen Songs ihrer Platten aufzuführen.

Zuletzt trat Sänger Jacob Bannon auf dem Roadburn Festival in Tilburg mit seinem Soloprojekt Wear Your Wounds in Erscheinung, während Schlagzeuger Ben Koller (mit oben erwähntem Brodsky) mit Mutoid Man zu tun hatte und Gitarrist Kurt Ballou in seinen God City Studios Platten produzierte.

Eine davon ist das nächste Converge-Album, das - so Ben Koller im Interview zu Mutoid Mans neuem Album "War Moans" - später im Jahr erscheinen soll. Und so wird es davon sicherlich Songs bei den Daten im August zu hören geben.

Am 19. August werden Converge in Allstedt auf dem Destruction Derby zu sehen sein. Ihre einzige Club-Show hierzulande spielen sie mit den Metalbands Havok, Gorguts und Revocation am 23. August im Backstage in München - dem gleichen Tag übrigens, an dem auch At The Drive-In ihre einzige Deutschland-Show in München spielen. Tags zuvor sind sie zu Gast in der Arena in Wien.

Karten gibt es bei Eventim.

Live: Converge

19.08. Allstedt - Destruction Derby

22.08. Wien - Arena

23.08. München - Backstage