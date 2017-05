Mogwai kündigen neues Album "Every Country's Sun" an, stellen Song "Coolverine" vor

Die schottischen Postrocker und Soundtüftler Mogwai haben für September ihr neues Album "Every Country's Sun" angekündigt und schicken das verträumte "Coolverine" als ersten Höreindruck voraus.

Bereits im März teilten Mogwai ein Foto aus den Abbey Road Studios und gaben bekannt, dass ein neues Album nahezu fertig aufgenommen sei. Auch die für Oktober angekündigte Welttournee ließ vermuten, dass eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr bevorstehe. Nun steht neben dem Titel "Every Country's Sun" der 1. September als Release-Tag fest. Auch eine Deluxe-Edition auf weißem Vinyl inklusive Fotodrucken und unveröffentlichter Demos wird erscheinen.

Wie der Nachfolger zum 2014 erschienenen "Rave Tapes" klingt, verrät der Opener und erste Vorabsong "Coolverine". Ein hallendes Vibrato, wird um einen dröhnenenden Bass bereichert, bevor fast zaghaft eine Gitarrenmelodie einsetzt. Nach über zwei Minuten kleiden Mogwai dieses Songgerüst mit flächig anschwellenden Soundscapes aus, bevor die im Soundprozess transformierte Melodie "Coolverine" nach sechs Minuten Soundrausch ausklingen lässt.

Wie eindrucksvoll die Soundarchitekten um Gitarrist Stuart Braithwaite ihre instrumentalen Wolkenkratzer in den Himmel bauen, beweisen Mogwai ab 14. Oktober auch live. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Mogwai - "Coolverine"

Cover & Tracklist: Mogwai - "Every Country's Song"

01. "Coolverine"

02. "Party In The Dark"

03. "Brain Sweeties"

04. "Crossing The Road Material"

05. "aka 47"

06. "20 Size"

07. "1000 Foot Face"

08. "Don't Believe The Fife"

09. "Battered At The Scramble"

10. "Old Poisons"

11. "Every Country's Sun"

VISIONS empfiehlt:

Mogwai

14.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Hamburg - Docks

17.10. Köln - E-Werk

02.11. Leipzig - Täubchenthal

03.11. München - Backstage