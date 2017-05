VISIONS Premiere: Lester streamen Debütalbum "Die Lüge vom großen Plan"

Am 26. Mai veröffentlichen Lester ihr erstes Album "Die Lüge vom großen Plan", das musikalisch zwischen poppigem Punk und Posthardcore pendelt. Wir haben die Platte schon heute in voller Länge im Stream für euch.

Zwischen räudigen Kmpfsprt und frühen Donots hatten die Münchner Punks sich schon mit der ersten Vorabsingle "Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17" präsentiert. Ende April hatte das Video zum poppig-kratzigen Song bei uns Premiere gefeiert und als erster Vorbote auf Lesters erstes Album fungiert.

Das heißt "Die Lüge vom großen Plan" und erscheint am 26. Mai bei Bakraufarfita. Songs wie "Blickdicht" rumpeln und "Hamburger Berg" rumpeln darauf zu melodischen Riffs und aufmüpfigen Vocals durcheinander, musikalisch erinnert der poppige Punk mit leichtem Posthardcore-Einschlag auch an Bands wie jung Muff Potter und Kettcar - an Songtiteln wie "Von Wegen", "Halbe Distanz" und "Dackelblut" lässt sich aber auch so ablesen, aus welchen Bands Lester ihre Inspiration schöpfen.

Bei uns hört ihr "Die Lüge vom großen Plan" weiter unten heute schon in voller Länge, vorbestellen könnt ihr die Platte bei Bakraufarfita. Im Sommer gehen Lester mit ihrem Debütalbum dann auch auf Tour. Die Termine findet ihr unterhalb des Album-Streams, Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Album-Stream: Lester - "Die Lüge vom großen Plan"

Live: Lester

01.06. München - Hansa 39

02.06. Berlin - Cortina Bob

03.06. Schwerin - Rock Palast

04.06. Hamburg - Astra Stuben

14.07. München - Kafe Marat

15.07. Dachau - Skatepark

02.08. München - Backstage

25.08. München - Theatron

26.08. Klein Vahlberg - Ackerfest