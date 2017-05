Melvins streamen mit "Christ Hammer" ersten Song von Doppelalbum "A Walk With Love And Death"

Am 7. Juli werden die Melvins mit "A Walk With Love And Death" das erste Doppelalbum ihrer Karriere veröffentlichen. Jetzt gewähren sie Einblick in die Tracklist und streamen neuen Song "Christ Hammer".

Am 7. Juli wird "A Walk With Love And Death" über Ipecac erscheinen. Auf dem Doppelalbum bestehen die Melvins diesmal aus Gitarrist und Sänger Buzz Osborne, Schlagzeuger Dale Crover und Bassist Steven McDonald von Redd Kross und der Hardcore-Band Off!.

Der "Death"-Teil der Platte soll ein reguläres Album sein, der "Love"-Teil ist der Score zu einem von Jesse Nieminen inszenierten Kurzfilm. Wann der Film erscheinen soll, ist noch nicht klar. Aber immerhin gibt es schon den (merkwürdigen!) Trailer dafür zu sehen. Den Song "Christ Hammer" vom "Death"-Album kann man nun per Stream hören.

"Das war ein großes Unternehmen", erklärt Osborne. "Alle drei Dinge: Das Album, der Soundtrack und der Film sind neue Maßstäbe für uns." Crover ergänzt: "'A Walk With Love And Death' ist ein gigantischer, düsterer, launischer, psychotischer Trip. Nichts für Leute mit Herzschwäche. Nach dem Hören lasst ihr beim Schlafen das Licht besser an."

Auf dem Album tauchen auch Gäste auf: Joey Santiago (Pixies), Teri Gender Bender (Le Butcherettes, Crystal Fairy) und Anna Waronker (That Dog). Die Melvins haben den Brocken selbst produziert, zusammen mit Engineer Toshi Kasai (Big Business, Tweak Bird).

Stream: Melvins - "Christ Hammer"

Video: Melvins - "A Walk With Love And Death (Trailer)"

Tracklist: Melvins - "A Walk With Love And Death"

"Love"

01. "Aim High"

02. "Queen Powder Party"

03. "Street Level St. Paul"

04. "The Hidden Joice"

05. "Give It To Me"

06. "Chicken Butt"

07. "Eat Yourself Out"

08. "Scooba"

09. "Halfway To The Bakersfield Mall"

10. "Pacoima Normal"

11. "Park Head"

12. "T-Burg"

13. "Track Star"

14. "The Asshole Bastard"

"Death"

01. "Black Heath"

02. "Sober-delic (Acid Only)"

03. "Euthanasia"

04. "What's Wrong With You"

05. "Edgar The Elephant"

06. "Christ Hammer"

07. "Flaming Creature"

08. "Cactus Party"

09. "Cardboro Negro"