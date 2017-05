In Flames zeigen faszinierendes Animationsvideo zu "Here Until Forever"

In Flames haben ihren Song "Here Until Forever" um einen beeindruckend animierten Clip in Stop-Motion-Technik ergänzt. Unterstützt wurden sie dabei vom ausgezeichneten mexikanischen Filmemacher Luis Téllez.

Eine Wand behangen mit unterschiedlich tickenden Uhren und ein Käfig in der Mitte des Raumes. Zwar verlässt der Protagonist mit Eulenkopf seinen Käfig, jedoch nur um festzustellen, dass alle Türen und Fenster fest zugemauert sind. Erst die Begegnung mit einer maskierten jungen Frau öffnet Welten.

Ergänzend zu Songzeilen, wie "When I look at you I see me/We will always be part of history" hat Filmemacher Luis Téllez der schwedischen Band ein unglaublich detailliertes Video maßgeschneidert. Ein ganzes Universum funkelt in den Augen des Protagonisten, während im Sonnenlicht schimmernde Staubkörner an sich drehenden Uhrwerken vorbei schweben.

"Here Until Forever" ist eine aus dem Album "Battles" ausgekoppelte Single, die den poppigeren Einschlag der Melodic-Death-Metal-Band in den Fokus rückt. Die Lyrics haben für Sänger Anders Fridén eine sehr persönliche Bedeutung. So erklärte er, dass er den Song für seinen acht-jährigen Sohn geschrieben habe: "Es ist ein sehr wichtiger Track, da wir viele Monate im Jahr getrennt voneinander sind. Wir haben dieses kleine Ritual, miteinander in Verbindung zu treten. Wenn er traurig ist und mich erreichen will, macht er diese Sache, die ich ihm gezeigt habe und fühlt sich danach sicherer."

Auch im Juni sind In Flames getrennt von ihren Familien für Konzerte und Festivalauftritte unterwegs. Dabei kommen sie Anfang des Monats für Rock am Ring und Rock im Park auch nach Deutschland. Zuletzt bestätigte die Band Bryce Paul als neuen Bassisten.

Video: In Flames - "Here Until Forever"

Live: In Flames

02.06. Nürburg - Rock Am Ring

04.06. Nürnberg - Rock Im Park