VISIONS Premiere: The Builders And The Butchers zeigen Video zu "No Grave"

Am 5. Mia haben The Builders And The Butchers ihr fünftes Album "Sparks" veröffentlicht. Bei uns zeigen die Folkrocker jetzt auch ein Video zum darauf enthaltenen Song "No Grave" - mit einer Essensschlacht im Wilden Westen.

Auf ihrem fünften Album spielen The Builders And The Butchers zurückgelehnt düsteren Folkrock zwischen Flogging Molly und East Cameron Folkcore. Ihre Songs sind von amerikanischer Volksmusik, Country, Bluegrass und Blues inspiriert, elektrische Gitarren und polternde Schlagzeuge flirten mit Banjos, Mandolines und Orgelklängen.

Zum Song "No Graves", einem der leicht euphorischeren Lieder auf "The Spark", zeigt die Band aus Portland bei uns nun ein Wilder-Westen-Musikvideo der etwas anderen Art: Der Clip spielt in einer Spelunke, in der eine zierliche Frau den Gästen immer wieder ihr Essen aus den Händen schlägt - bis ein ernst dreinschauender Mann mit einem prallvollen Teller Spaghetti auftaucht und es zum Showdown kommt.

"Sparks" war vergangenen Freitag, den 5. Mai via The Instrument Village erschienen. Ende Mai kommen The Builders And The Butchers auf Tour nach Deutschland. Die Termine stehen unten, Karten gibt es bei Eventim .

Video: The Builders And The Butchers - "No Grave"

Live: The Builders And The Butchers

19.05. Leipzig - Kulturzentrum So & So

20.05. Dresden - Beatpol

22.05. Berlin - Badehaus Szimpla

23.05. Hamburg - Molotow

24.05. Köln - Tsunami Club

25.05. Oberhausen - Druckluft

27.05. Zürich - El Lokal

28.05. Luzern - Treibhaus

30.05. München - Kranhalle

31.05. Stuttgart - Goldmarks

01.06. Karlsruhe - Substage-Café

02.06. Beverungen - Orange Blossom Festival