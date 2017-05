VISIONS Premiere: Kazimir streamen neues Album "Ein Grund, keine Ursache"

Morgen veröffentlichen die Indie-Punks Kazimir ihr neues Album "Ein Grund, keine Ursache". Bei uns hört ihr die Platte schon jetzt in voller Länge.

Verzweifelt treibend, melancholisch und trotzig - dass Kazimir aus Hamburg und Kiel kommen, hört man ihrem romantisch-angepissten Indie-Punk zwischen Matula, Captain Planet und Herrenmagazin sofort an. Am morgigen Freitag, den 12. Mai veröffentlicht die Band ihr neues Album "Ein Grund, keine Ursache" über My Favorite Chords. Hier hört ihr die Platte schon jetzt komplett.

Das Schöne an Kazimir: Ihre neuen Songs fühlen sich vertraut, aber nicht verbraucht an. Der Opener "Stehts bemüht" etwa klingt im besten Sinne wie eine Mischung aus Muff Potters "Steady Fremdkörper" und Pascows "Diene der Party"-Song "Merkel Jugend" - der Refrain treibt ähnlich kämpferisch wie der Titeltrack vom 2007er Album der Rheine-Punks vorwärts, und Sänger Eric Seemann spuckt seine Vocals vergleichbar charmant-trotzig wie Alex Pascow heraus.

Morgen spielen Kazimir eine Release-Show im Hamburger Molotow, am 27. Mai ist die Band dann auch noch in der Bremer Zollkantine live zu erleben.

Album-Stream: Kazimir - "Ein Grund, keine Ursache"

Ein Grund, Keine Ursache by Kazimir

Live: Kazimir

12.05. Hamburg - Molotow

27.05. Bremen - Zollkantine