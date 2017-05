Green-Day-Musical kommt 2018 nach Deutschland

Green Days "American Idiot"-Musical wird 2018 auch in Deutschland aufgeführt. Das auf dem gleichnamigen Erfolgsalbum basierende Stück erhält hierzulande allerdings eine entscheidende Veränderung.

In den USA ist "American Idiot" in der Musical-Fassung längst ein Hit: In der Spielzeit 2010/2011 lief das Stück am New Yorker Broadway 422 mal, gewann zwei Tony Awards - die bedeutendste Auszeichnung der Musical-Welt - und bekam auch einen Grammy für die Audio-Aufnahme der Show. Die Umsetzung erschien konsequent: Green Day selbst hatten das zugrundeliegende Album von 2004 immer als "Punkrock-Oper" bezeichnet. Die sozialkritische Musical-Adaption griff auf "American Idiot"-Hits wie "Wake Me Up When September Ends" und "Holiday" zurück, außerdem sind Songs des Green-Day-Nachfolgealbums "21st Century Breakdown" und B-Seiten der Band im Stück enthalten.

Anfang 2018 holt die Firma Off-Musical das Stück nun nach Deutschland. An acht Terminen wird "American Idiot" ab dem 17. Januar in der Frankfurter Batschkapp gespielt - allerdings komplett in deutscher Sprache. "Bekannte Songs wie '21 Guns' oder 'Boulevard Of Broken Dreams' auf Deutsch zu spielen, ist natürlich eine Herausforderung", sagte Marina Pundt, Gesellschafterin von Off-Musical Frankfurt, "viele kennen die Titel in der Originalsprache und werden sich bei den ersten Zeilen erstmal an die Übersetzung gewöhnen müssen." Man habe sich für eine Übersetzung entschieden, weil das Musical nur wenig Sprechtext enthalte und die Geschichte größtenteils über die Songtexte von Billie Joe Armstrong erzählt werde.

Das Musical behandelt die Sinnsuche dreier junger Männer nach dem 11. September in den USA, Themen wie Drogensucht, ungewollte Schwangerschaft Krieg und der Einfluss der Medien sind Thema. Tickets für das Musical bekommt ihr direkt bei den Veranstaltern.

Green Day hatten 2016 ihr zwölftes Studioalbum "Revolution Radio" veröffentlicht. Derzeit ist die Band Gerüchten zufolge im Studio, um an neuer Musik zu arbeiten. Im Sommer sind die kalifornischen Punkrocker bei diversen Festivals in Europa zu sehen, auperdem spielen sie ein Konzert in der Münchner Olympiahalle mit Rancid als Support.

Live: "American Idiot"-Musical

17.01.2018, 20 Uhr (Premiere)

28.01.2018, 14 Uhr und 19 Uhr

01.02.2018, 20 Uhr

03.05.2018, 20 Uhr

06.05.2018, 14 Uhr und 19 Uhr

10.05.2018, 20 Uhr

Live: Green Day

07.06. München - Olympiahalle*

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Nickelsdorf - Nova Rock

23.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

* Support: Rancid