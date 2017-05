VISIONS empfiehlt: Steven Wilson kündigt Tour und Album "To The Bone" an, streamt Single "Pariah"

Foto: Lasse Hoile

Steven Wilson hat sein fünftes Soloalbum "To The Bone" angekündigt und mit "Pariah" auch schon einen ersten Song daraus im Stream vorgestellt. Mit der Platte kommt der Prog-Meister Anfang 2018 auch erneut auf Deutschland-Tour.

Nach der Übergangs-EP "4 ½" teaserte Steven Wilson in den vergangenen Tagen mehrfach sein fünftes Soloalbum an. Gestern gab ein Post auf der Facebook-Seite des Musikers weitere Hinweise zur Tracklist.

Nun sind Titel, Releasedatum und eine erste Vorabsingle bekannt. "To The Bone" wird am 18. August erscheinen. Das darauf enthaltene "Pariah" ist eine tragende Pop-Ballade, die Wilson im Duett mit Musikerin Ninet Tayeb singt und die schließlich zu einer atemberaubend progressiven Soundwall ansteigt und damit die Richtung der Platte anzeigt, die laut dem Musiker eine anspruchsvolle Pop-Platte mit progressiven Ausbrüchen sein soll.

Einen ersten Höreindruck zum kommenden Album hatte der Prog-Erneuerer bereits im Februar gepostet. Der Clip stammt aus einer Aufnahmesession mit Mundharmonika-Spieler Mark Feltham. Dieser unterstützte Wilson bei dem neuen und für das Album namensgebenden Song "To The Bone" mit einem effekt-verzerrten Mundharmonika-Solo. Das noch aktuelle Album "Hand.Cannot.Erase" war bereits Anfang 2015 erscheinen.

Ab Mitte Februar kommt Wilson für fünf von VISIONS präsentierte Konzerte nach Deutschland, um seine konzeptionellen Soundscapes live zu errichten. Tickets für die einzelnen Shows sind ab 12. Mai 11 Uhr im Vorverkauf erhältlich und kosten zwischen 33 und 65 Euro pro Karte.

Stream: Steven Wilson - "Pariah"

Cover & Tracklist: Steven Wilson - "To The Bone"

01. "To The Bone"

02. "Nowhere Now"

03. "Pariah"

04. "The Same Asylum As Before"

05. "Refuge"

06. "Permanating"

07. "Blank Tapes"

08. "People Who Eat Darkness"

09. "Song Of I"

10. "Detonation"

11. "Song Of Unborn"

VISIONS empfiehlt:

Steven Wilson

12.02.2018 Frankfurt/Main - Alte Oper

13.02.2018 Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02.2018 Berlin - Admiralspalast

20.02.2018 Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03.2018 Essen - Colosseum