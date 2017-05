A Perfect Circle spielen live neuen Song "Hourglass"

A Perfect Circle haben im Zuge ihrer gerade abgeschlossenen US-Tour den neuen Song "Hourglass" live gespielt. Das Stück gibt einen guten Eindruck davon, wohin sich die Band um Sänger Maynard James Keenan mit ihrem kommenden vierten Album musikalisch bewegt.

A Perfect Circle-Gitarrist Billy Howerdel hatte bereits angekündigt, dass die neuen Songs sich an 70er- und 80er-Elektro-Künstler anlehnen und "ein bisschen wie Depeche Mode" klingen würden.

Diese Aussage untermauern nun Live-Mitschnitte von Fans, die die Band bei ihren Konzerten vor einigen Tagen in Jacksonville und Fort Myers im US-Bundestaat Florida zeigen. Dort brachte die Band jeweils den Song "Hourglass" auf die Bühne, der mit seinem stampfenden Alternative-Beat zwar deutlich nach APC klingt, gleichzeitig mit seinem elektronischeren Grundton und dem fließenden Verlauf stärker an Maynard James Keenans aktuelle Puscifer-Platte "Money Shot" erinnert. Bereits auf dem 2004er Coveralbum "Emotive" hatten A Perfect Circle Bands wie http://www.visions.de/artists/1427/depeche-mode und Devo in ihrem Stil interpretiert.

Zuvor hatte die Band auch den neuen Song "Feathers" live vorgestellt, dessen Mitschnitt allerdings mittlerweile wieder offline ist.

Anfang des Jahres hatten A Perfect Circle nach einigen Jahren Pause ihr viertes Album angekündigt, das je nach Erfolg der Albumarbeiten vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die Platte würde damit 13 Jahre nach dem dritten Album "Emotive" herauskommen.

Gerade haben A Perfect Circle eine US-Tour abgeschlossen, die sie in der gleichen Besetzung wie bereits 2013 gespielt hatten. Seinerzeit hatte die Band auch die Best-of-Compilation "Three Sixty" und die Live-Box "Stone And Echo" veröffentlicht.

Video: A Perfect Circle - "Hourglass" (Live in Jacksonville, 29. April 2017)

Video: A Perfect Circle - "Hourglass" (Live in Fort Myers, 30. April 2017)