VISIONS Premiere: Childrenn zeigen Video zu "Royal Fever"

Die dänischen Experimental-Rocker Childrenn veröffentlichen im Oktober ihr zweites Album "International Exit". Bei uns gibt die Band heute einen ersten Vorgeschmack auf die Platte - mit einem dunklen Video zum groovig-atmosphärischen Song "Royal Fever".

Childrenn machen zwar erst seit einigen Jahren zusammen Musik, die vier Mitglieder der Band sind aber längst keine unbeschrieben Blätter mehr in der dänischen Musikszene: Jakob Jørgensen, Jakob Brixen, Manoj Ramdas und Johan Lei Gellet haben unter anderem schon mit den Surfrockern The Good The Bad, dem Black-Metal-Duo Spektr oder den Folkrockern Hymns From Nineveh in grundverschiedenen Bands gespielt und Erfahrungen gesammelt.

Im Frühjahr 2016 veröffentlichten Childrenn bereits ihr Debütalbum "Animale", auf dem sie wohlige Experimental-Klänge, teils postrockige Gitarren und dunkle Vocals zu atmosphärischen, bedrohlich-ruhigen Songs formten. Im Oktober soll nun ihr zweites Album "International Exit" erscheinen, aus dem die Band bei uns heute den ersten Song vorstellt.

"Royal Fever" beginnt mit schwer stampfenden, mitreißenden Gitarren, die nach 30 Sekunden Raum für leicht hohen Gesang und fiepende Synthesizer schaffen. Obwohl der dazugehörige Clip irgendwo zwischen David Lynch und der US-Krimiserie "True Detective" bei Nacht spielt und in schwarz-weißen beziehungsweise dunklen Farben gehalten ist, kommt er zusammen mit dem groovigen Song erstaunlich begeisternd und ohne Furcht daher. Der Track "handelt vom Gefühl, festzustecken und zu erleben, dass dich gewisse Dinge immer in neuen Verkleidungen einholen, egal wie sehr du gegen sie kämpfst", wie Childrenn sagen. "Als würde die Zeit sich im Kreis drehen und sich alles wiederholen, bis du einen Weg findest, damit klarzukommen und diesen Kreis zu durchbrechen." Der Song sei einer der ersten gewesen, die die Band für ihr kommendes Album geschrieben hat. "Er ist vielleicht sogar unser erster Song mit einem richtigen Chor."

Video: Childrenn - "Royal Fever"