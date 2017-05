Dead Cross (Mike Patton, Dave Lombardo) streamen Song "Grave Slave"

Die Hardcore-Allstar-Band Dead Cross veröffentlicht am 4. August ihr Debütalbum via Mike Pattons Label Ipecac. Mit "Grave Slave" gibt es einen ersten Song des Albums im Stream.

Wir berichteten darüber, dass die Hardcore-Band Dead Cross nach dem Abgang von Gabe Serbian nun mit Mike Patton von Faith No More, Fantomas, Tomahawk (etc.!) am Mikro punktet. Am Schlagzeug sitz Dave Lombardo (Ex-Slayer) und Gitarre und Bass übernehmen Justin Pearson (The Locust, Retox, Head Wound City) und Michael Crain (Retox, Festival Of Dead Deer).

Bereits im März stellte ein Fan einen Live-Mitschnitt des Songs "Shillelagh" ins Netz. Mittlerweile ist der dort nicht mehr zu finden. Dafür erfreut die Band jetzt ganz offiziell mit dem Song "Grave Slave", der auf dem gleichnamigen Debüt von Dead Cross am 4. August via Pattons Label Ipecac erscheinen wird.

Das Stück eröffnet mit Pattons hysterischem Geschrei, was sich aber schon bald ändert. Er singt über einen "Pistolero", denn - so Patton in einem Interview mit dem Rolling Stone - gehe es "um einen Revolverhelden oder Drogendealer an der Grenze - einem Kartell. Die anderen typen in der Band kommen aus Südkalifornien, und ich habe selber viel Zeit in San Diego verbracht. Pistoleros sind also Teil unseres Lebens. Es ist Teil der Auseinandersetzung mit unserem neuen Präsidenten."

Weiterhin erzählt Patton in dem Interview über das Album: "Es ist sehr pointiert, direkt und instinktiv. Ich hatte nicht vor, Keyboards zu spielen, Samples hinzuzufügen oder irgendeine Art der Orchestrierung. Es war mehr so: 'Jau, lasst uns einfach machen.' Auf gewisse Weise erinnert es mich an das Zeug, mit dem wir alle aufgewachsen sind und den wir gehört haben, als wir Teenager waren, Bands wie The Accüsed, Deep Wound oder Siege, Zeug, das brutal, kompromisslos war und direkt zum Punkt kam. Ich habe mir alle diese Bands noch mal angehört, bevor wir aufgenommen haben."

Stream: Dead Cross - "Grave Slave"