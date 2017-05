Led Zeppelin: Robert Plant befeuert Gerüchte für eine Reunion

Vielleicht tun sie das aber auch nicht, und alles basiert nur auf dem Wunschdenken der Fans. Spekuliert wird jedenfalls, dass Led Zeppelin beim Desert Trip Festival in Kalifornien auftreten könnten, weil Sänger Robert Plant eine deutungsoffene Nachricht auf seiner Webseite veröffentlichte.

Der ist aber auch einer, dieser Robert Plant. Erst gibt er sich als größter Verweigerer, was eine Reunion seiner Band Led Zeppelin angeht, und dann steht auf einmal auf seiner Webseite "Any time now...", was das Internet durchdrehen lässt.

Was soll das heißen? Dass sich Led Zeppelin wieder zusammen tun, um aufzutreten? Und wenn ja, dann wo? Eine halbwegs naheliegende Vermutung, die schnell zur Hand ist: das an zwei Wochenenden stattfindende Desert Trip Festival in Kalifornien. Für selbiges haben Led Zeppelin bereits letztes Jahr ein sattes Angebot von $14 Millionen Dollar ausgeschlagen. Immerhin traten dort noch The Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Bob Dylan, Roger Waters und Neil Young auf.

Plants obskure Teaser-Message auf seiner Webseite könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass er endlich das nächste Album mit seiner Band Sensational Space Shifters fertig hat. Daran arbeitet Plant schließlich schon seit Januar 2016 - und nun wird seine Webeite eventuell genau dafür angepasst.

Falls Led Zeppelin tatsächlich mit einer Reunion liebäugeln, dann würde sich das kommende Jahr noch besser dafür anbieten, denn dann feiert die Band ihren 50. Geburtstag, die sich im Juli 1968 zusammenfand.

Das bislang letzte Konzert, das Led Zeppelin spielten, ist nun auch schon wieder fast eine Dekade her: Am 10. Dezember 2007 spielten sie zu Ehren des kurz zuvor verstorbenen Atlantic-Records-Gründers Ahmet Ertegun eine Show in der Londoner O2 Arena, für die satte 20 Millionen Fans eine Karte haben wollten und aus der erst 2012 das CD/DVD-Set "Celebration Day" hervorging. Das Schlagzeug spielte Jason Bonham - Sohn des 1980 verstorbenen John "Bonzo" Bonham.