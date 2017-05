Biffy Clyro zeigen Live-Musikvideo zu "Friends And Enemies"

Die Alternative-Rocker Biffy Clyro haben sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Stadionacts der Welt entwickelt. Ein neues Musikvideo zum Song "Friends And Enemies" zeigt nun die volle Wucht der opulenten Live-Shows der Schotten - und bleibt dabei trotzdem ganz persönlich.

Der Clip zeigt die riesigen Menschenmassen, die ganz nach dem Motto "Mon The Biff!" mittlerweile ganze Stadien füllen, die drei wie immer halbnackten Schotten auf der Bühne und ihren unverkennbaren Alternative-Rock. Durch viele Schnitte, visuelle Bearbeitungen, Perspektivwechsel und den opulenten Lichtshows der Konzerte gleicht das Video einer Reizüberflütung in positivem Sinne - und vermittelt einem gerade so die Energie, die Biffy Clyro auf ihren Shows entfachen.

Zwischen den explosiven Live-Bildern sind Biffy Clyro aber auch von einer persönlicheren Seite zu sehen: In kurzen Sequenzen zeigt der Clip Fans, zu denen das Trio seit jeher eine enge Bindung pflegt, und die Musiker Simon Neil sowie Ben und James Johnston hinter der Bühne bei der Vorbereitung auf eine Show.

"Friends And Enemies" steht musikalisch sinnbildlich für ihr siebtes Album "Ellipsis", das die Schotten letztes Jahr über Warner veröffentlicht hatten. Dieses brach mit einigem, was man von der Band kannte, aber das hat bei Biffy Clyro fast schon Tradition: Sie zeigen hier ihren modernen, Pop-beeinflussten Alternative-Rock, der sich stark von den unzugänglichen Prog-Ausbrüchen ihrer Anfangstage unterscheidet - auch, wenn davon noch einiges übrig geblieben ist. Der Clip ist nach dem Anfang des Jahres erschienenen, explosiven "Flammable" bereits das sechste Musikvideo zum aktuellen Album.

Video: Biffy Clyro - "Friends And Enemies"