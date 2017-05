Radiohead veröffentlichen "OK Computer" als "Oknotok Edition" neu

Radiohead haben den Rerelease ihres Meisterwerks "OK Computer" in den letzten Tagen mehrfach angeteasert. Jetzt steht fest, wann das Album neu aufgelegt erscheint - und vor allem, was es darauf zu hören gibt.

Zum 20. Jahrestag der Erstveröffentlichung erscheint "OK Computer" von Radiohead erneut, allerdings in der "Oknotok Edition". Darauf enthalten sind alle zwölf Songs der Originalveröffentlichung, drei bislang unveröffentlichte Songs und acht B-Seiten. Alle Songs wurden für den Rerelease von den Originalbändern neu gemastert. Digital, auf Doppel-CD und auf Triple-Vinyl erscheint "Oknotko" am 23. Juni, die physischen Formate können bereits auf der Webseite zum Album vorbestellt werden.

Zudem erscheint das Album als Boxset, in dem es als Dreifach-LP enthalten ist. Dazu kommen ein Hardcover-Buch mit mehr als 30 Artworks, den Texten zu allen Songs, einem mehr als 100 Seiten umfassenden Notizbuch von Thom Yorke aus der Entstehungszeit des Albums, sowie einem weiteren Skizzenblock mit Artworks der Cover- und Website-Designer Donwood und Tchock. Zusätzlich enthält die Box eine Kassette mit einem Mixtape, das die Band kompiliert hat. Die Box ist mit 120 Euro nicht gerade günstig.

Zuletzt hatten Radiohead das Album "A Moon Shaped Pool" veröffentlicht. Im Sommer 2017 sind sie zudem auf einigen Festivals live zu sehen.

Cover & Tracklist: Radiohead - "Ok Computer (Oknotko Edition)"

CD 1:

01. "Airbag"

02. "Paranoid Android"

03. "Subterranean Homesick Alien"

04. "Exit Music (For a Film)"

05. "Let Down"

06. "Karma Police"

07. "Fitter Happier"

08. "Electioneering"

09. "Climbing Up the Walls"

10. "No Surprises"

11. "Lucky"

12. "The Tourist"

CD 2:

01. "I Promise"

02. "Man of War"

03. "Lift"

04. "Lull"

05. "Meeting in the Aisle"

06. "Melatonin"

07. "A Reminder"

08. "Polyethylene (Parts 1 & 2)"

09. "Pearly*"

10. "Palo Alto"

11. "How I Made My Millions"

Live: Radiohead

11.06. Aarhus - Northside Festival

18.06. Hilvarenbeek - Best Kept Secret Festival | ausverkauft

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival