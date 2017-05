Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, deren Musik in Deutschland noch nicht offiziell erschienen ist. Dieses Mal mit Maggot Heart, The No Ones und Odd Robot.

Maggot Heart

Heimatstadt: Schweden

Genre: Postpunk, Gothrock

Für Fans von: Grave Pleasures, The Oath, Beastmilk

Maggot Heart ist das neue Projekt von Grave-Pleasures- und The-Oath-Gitarristin Linnéa Olsson. Die schwedische Singer/Songwriterin und Multiinstrumentalistin steht hier erstmals selbst am Mikrofon, am 9. Juni bringt sie ihre Debüt-EP "City Girls" über Teratology Sound & Vision heraus. Das Kleinformat nahm die Musikerin mit Hilfe von Schlagzeuger Uno Bruniusson (Procession, Death Alley, Grave Pleasures) und Bassist Gottfrid Åhman (No Future, Reveal) auf. Einen ersten Vorgeschmack liefert der düster-aufgekratzte Song "Razorhead": Die dunklen Gitarren erschaffen eine bedrohliche Atmosphäre, Olsson singt zu den beunruhigend treibenden Riffs mit dunkler Stimme.



Facebook | Bandcamp

Stream: Maggot Heart - "Razorhead"

The No Ones

Heimatstadt: Egersund, Norwegen

Genre: Indierock, Dreampop, Shoegaze

Für Fans von: I Was A King, The Lemonheads, The Cure

Supergroup aus den beiden I-Was-A-King-Mitgliedern Frode Strømstad und Arne Kjelsrud Mathisen, Singer/Songwriter Scott McCaughey und Ex-R.E.M.-Gitarrist Peter Buck: The No Ones spielen träumerisch leichten Indierock mit Dreampop- und Shoegaze-Einschlägen. Ihre Debütsingle "Lisbet's Gone (Sweet Street)" ist ein verspielter Song mit leichtem The-Cure-Vibe, ein wenig erinnert das Stück an "Friday I'm In Love". Die dazugehörige erste EP der Band erscheint unter dem Titel "The Sun Station" am 23. Juni bei Coastal Town. Im Sommer wollen The No Ones auch ein Album aufnehmen, nähere Informationen gibt es aber noch nicht.



Facebook | Soundcloud

Stream: The No Ones - "Lisebet's Gone (Sweet Street)"

Odd Robot

Heimatstadt: Fullerton, Kalifornien

Genre: Punkrock, Pop-Punk

Für Fans von: Alkaline Trio, Descendents, The Menzingers

Melodisch-poppiger Punkrock aus Kalifornien: An Odd Robot aus Fullerton dürften besonders Fans von Alkaline Trio, den Descendents und den Menzingers ihre helle Freude haben. Die sonnigen Punkrock-Gitarren und Sänger und Gitarrist Andys leicht kratzige Vocals erinnern besonders im Song "Knife And A Cigarette" stark an letztere. Der Track ist auf dem Debütalbum "A Late Night Panic" enthalten, das bereits Ende Januar erschienen war, im April aber erneut als Reissue über das Label Wiretap erscheint, bei dem Odd Robot kürzlich einen Vertrag unterschrieben hatten. Alle Songs der Platte könnt ihr euch bei Spotify anhören.



Facebook | Instagram

Video: Odd Robot - "Knife And A Cigarette"