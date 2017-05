Sorority Noise zeigen emotionales Video zu "No Halo"

Das todtraurige "No Halo" ist der Opener des aktuellen Albums der Emo-Punks Sorority Noise. Zu dem Song gibt es jetzt ein ebenso emotionales Video.

Der Song dreht sich um einen Freund, der sich das Leben genommen hat, die Themen Verlust, Depressionen und die eigenen Suizidgedanken. In dem intensiven Video werden diese todtraurigen Themen sehr passend symbolisch dargestellt - tanzende Menschen in Selbsthilfegruppen, unkontrollierte Autofahrer, ein weinendes Pärchen beim Liebesakt und überlaufende Waschbecken. Menschen in den unterschiedlichsten Situationen: im Krankenhaus, auf einer Beerdigung, in der Kneipe.

Das Leid all dieser Menschen und ihr offensichtlicher Wunsch, all ihre Verzweiflung herauszuschreien, wird dabei vom starken und erschreckend real scheinenden Video von Regisseur Kyle Thrash, dem bittersüß-depressiven Emo von Sorority Noise und Zeilen wie "God called you to fulfill a vacancy/ I tried to see why it wasn't me" untermalt. Das Gefühl, am eigenen Leben zu ersticken, vermittelt einem all das auf eindrucksvolle Weise.

Sorority Noises aktuelles Album "You're Not As _______ As You Think" war im März über Big Scary Monsters erschienen. Die Platte präsentiert auf intensive Weise die depressiven Gefühle Frontmann Cameron Bouchers um Ängste, Depressionen und den Tod.

Diesen Monat spielt die Bands zudem zwei Shows in Köln und Hamburg. Tickets für Erstere gibt es bei Eventim.

Video: Sorority Noise - "No Halo"

Live: Sorority Noise

22.05. Köln - Tsunami Club

23.05. Hamburg - Hafenklang