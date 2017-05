Portugal. The Man kündigen neues Album "Woodstock" an, streamen Song "Number One"

Die neue Platte von Portugal. The Man ließ lange auf sich warten. Nun scheint die Band endlich fertig mit ihrem nächsten Werk zu sein. Nach dem bereits veröffentlichten Vorabsong "Feel It Still" gibt es mit "Number One" auch schon einen weiteren Vorgeschmack auf die Platte.

Schon vor längerer Zeit machten Gerüchte die Runde, Portugal. The Man würden an einem Nachfolger zu ihrer 2013 erschienenen Platte "Evil Friends" arbeiten. Unter dem Arbeitstitel "Gloomin & Doomin" werkelte die Band an neuen Songs, mit denen sie aber nach eigener Aussage nie richtig zufrieden war. Nun hat das Warten ein Ende: Unter dem neuen Namen "Woodstock" veröffentlichen die Indierocker am 16. Juni nun doch ihr nunmehr achtes Album.

Einen ersten Vorgeschmack darauf gab die Band bereits mit der vorab veröffentlichten Single "Feel It Still". Mit rhytmischen Bläsereinsätzen und einer poppigen Melodie bot diese viel Eingängigkeit und Ohrwurmpotential. Etwas vertrackter gibt sich das Quintett auf ihrem neuen Song "Number One". Der aus der Ferne hallende Protestschrei "No Fake President" und ein Sample von Richie Havens "Freedom" leiten den Song ein. Sphärisch rauschende Drums und Synthesizer steigern sich in eine immer ekstatischere Atmosphäre, die sich mit den Zeilen "I know it seems there's no end in sight/ But it doesn't mean you can't put up a fight" kämpferisch gibt. Schließlich klingt der Song erneut mit Havens aus, der mit den Worten "We rise up above/ All of the chaos" ein deutliches Zeichen setzt. Dazu zeigt die Band ein schillerndes Musikvideo, in dem der Song aber deutlich gekürzt ist.

Einen noch besseren Eindruck auf die neue Platte können Fans in diesem Monat gewinnen. Dann kommen Portugal. The Man für zwei Clubshows nach Berlin und Hamburg. Die Karten für beide Konzerte sind allerdings bereits vergriffen.

Stream: Portugal. The Man feat. Richie Havens & Son Little - "Number One"

Video: Portugal. The Man feat. Richie Havens & Son Little - "Number One"

Cover & Tracklist: Portugal. The Man - "Woodstock"

01. "Number One" feat. Richie Havens & Son Little

02. "Easy Tiger"

03. "Live In The Moment"

04. "Feel It Still"

05. "Rich Friends"

06. "Keep On"

07. "So Young"

08. "Mr Lonely" feat. Fat Lip

09. "Tidal Wave"

10. "Noise Pollution" feat. Mary Elizabeth Winstead & Zoe Manville

Live: Portugal. The Man

16.05. Berlin - Musik und Frieden | ausverkauft

17.05. Hamburg - Molotow | ausverkauft