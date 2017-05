Fest van Cleef 2017: Kettcar und Thees Uhlmann spielen Warm-up-Konzerte

Am 18. August feiert das Hamburger Indie-Label Grand Hotel van Cleef seinen 15. Geburtstag beim Fest van Cleef. Bevor seine Gründer Kettcar und Thees Uhlmann dort auftreten werden, spielen sie sich getrennt voneinander bei je einer Clubshow warm.

Die drei Firmengründer Reimer Bustorff, Marcus Wiebusch und Thees Uhlmann werden mit ihrer Band Kettcar beziehungsweise solo am 18. August am Hamburger Großmarkt Open Air auftreten, um das 15-jährige Bestehen ihres Labels Grand Hotel van Cleef zu zelebrieren - aber nicht, ohne sich vorher bei zwei Clubshows getrennt voneinander auf die Geburtstagsfeier einzustimmen: Während Thees Uhlmann am 16. August im Düsseldorfer Zakk auftreten wird, spielen Kettcar sich einen Tag später im Karlsruher Substage warm.

Der Vorverkauf für die beiden Warm-up-Shows, bei denen auch bislang unangekündigte Special Guests an Bord sein werden, startet am Donnerstag bei Eventim.

Am 18. August findet dann das von VISIONS präsentierte Fest van Cleef statt. Mit dabei werden auch Singer/Songwriter Gisbert zu Knyphausen und Fortuna Ehrenfeld sein. Viele der rund 8.000 erhältlichen Tickets sind bereits ausverkauft, Karten bekommt ihr aktuell noch bei bei Eventim. Weitere Informationen findet ihr auch auf Facebook.

Facebook-Posts: Thees Uhlmann und Kettcar kündigen Warm-up-Konzerte für Fest van Cleef 2017 an

Live: Thees Uhlmann

16.08. Düsseldorf - Zakk

Live: Kettcar

17.08. Karlsruhe - Substage

VISIONS empfiehlt:

Fest van Cleef

18.08. Hamburg - Großmarkt