Björk veröffentlicht Notenbuch "34 Scores"

Sechs Jahre Arbeit hat Avantgarde-Musikerin Björk in "34 Scores" investiert. Das Buch enthält Arrangements für Tasteninstrumente von Songs von neun Platten der Isländerin.

Die außergewöhnliche, immer wieder neue, aufwändige Projekte in Angriff nehmende Sängerin Björk hat sich nun einem Buch gewidmet. "34 Scores For Piano, Organ, Harpsichord And Celeste" enthält Stücke von den Björk-Platten "Debut", "Post", "Homogenic", "Selmasongs", "Vespertine", "Medúlla", "Drawing Restraint 9", "Volta" und "Vulnicura".

Das Buch erscheint am 5. Juni über Wise Publications. Björk hat das Buch in Kollaboration mit dem Pianisten Jonas Sen zusammengestellt, um das Äußere hat sich die Design-Schmiede M/M Paris, die auch schon das "Vulnicura Live Box Set" mit der Motten-Maske geschaffen haben, und die Gravierungsfirma Notengrafik Berlin um Werner Wolff gekümmert.

Wie wir bereits berichteten, arbeitet Björk Quellen aus ihrem Umfeld zufolge an einem neuen Album.