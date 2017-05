Gorillaz kommen auf Tour

Die Gorillaz kommen im November mit ihrem Comeback-Album "Humanz" auf Tour und spielen vier Konzerte in Deutschland.

Vergangenes Wochenende hatten deutsche Fans die Möglichkeit, das "Spirit House" der Gorillaz aus dem gleichnamigen Video in Berlin live zu erleben. Jetzt kommt es noch besser: Die Comic-Band geht im November mit ihrem Comeback-Album "Humanz" auf Tour - und macht dabei auch für einige Konzerte in Deutschland und Umgebung Halt.

Die neue Platte der Band war vergangenen Freitag erschienen. Bei ihrem ersten US-Konzert seit sieben Jahren in New York hatten die Gorillaz sie auch schon in voller Länge live präsentiert. Im November tritt die Band hierzulande dann in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg auf. Der Vorverkauf für die Shows startet am 5. Mai bei Eventim.

Zuletzt hatten die Gorillaz Details zu einer geplanten TV-Cartoon-Serie bekannt gegeben.

Live: Gorillaz

02.11. Wien - Stadthalle

08.11. Zürich - Samsung Hall

09.11. Geneve - Geneva Arena

11.11. München - Zenith

17.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

18.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

19.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle