Letlive geben Auflösung bekannt

In einem langen Statement auf Facebook hat die Posthardcore-Band Letlive ihre Auflösung bekannt gegeben. 2016 hatten sie ihr letztes Album "If I'm The Devil..." veröffentlicht.

Letlive haben das Ende der Band bekannt gegeben. In einem Eintrag auf Facebook legten sie ein letztes Mal dar, worum es bei Letlive ging - und gaben die Gründe für das Ende der Band bekannt: "Mit der Zeit haben sich innerhalb der Band unterschiedliche Ansichten und Ziele entwickelt - das hat vorerst zur Folge, dass es in absehbarer Zeit keine gemeinsamen Aktivitäten der Band mehr geben wird."

Im Folgenden bedanken sich Letlive bei ihren Fans für die langjährige Unterstützung. Außerdem enthält das Posting ein Bild mit der Aufschrift: "Letlive 2002 - Forever" und eine Auflistung der fünf Alben, die die Band seit der Gründung vor 15 Jahren veröffentlicht hat. Zuletzt war 2016 "If I'm The Devil..." erschienen.

Facebok-Post: Letlive geben Ende der Band bekannt