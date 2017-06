Black Vulpine: Exklusives Vinyl zu gewinnen!

Seit Ende vergangenen Jahres arbeiten die Dortmunder Stonerrocker Black Vulpine an ihrem neuen Album. Die Wartezeit bis zum Release verkürzt das Quartett nun mit einer Vinyl-Single, die ihr nur bei uns in einer exklusiven Version gewinnen könnt.

Black Vulpine veröffentlichen mit ihrer gleichnamigen neuen Seven-Inch vier Songs, die eingefleischte Fans bereits kennen dürften: Drei Titel stammen vom ersten Demo der Band, das vor allem bei früheren Konzerten erhältlich war, der Bonussong "Grace" markierte das erste Video der Dortmunder, nachdem sie sich in Black Vulpine umbenannt hatten.

Bei Moment Of Collapse erscheinen die Songs nun am 30. Juni als hübsche Seven-Inch mit Downloadcode und Texten. Der Release ist streng limitiert: 100 Exemplare erscheinen auf schwarzem Vinyl, 75 auf lilafarbenem. 20 der nur 23 blauen Exemplare bekommt ihr nicht im Handel, sondern könnt sie ausschließlich in unserer Verlosungsrubrik gewinnen. Zehn Stück hat die Band sogar für uns unterschrieben. Wer kein Glück hat, kann die Seven-Inch bei Moment Of Collapse bestellen.

Aktuell arbeiten Black Vulpine am Nachfolger ihres Debüts "Hidden Places", mit dem sie 2015 für ordentlich Wirbel in der Stoner-Szene gesorgt hatten und mit dem sie danach ausgiebig getourt waren. Die Schlagzeugaufnahmen sollen im Juli beginnen, rund zehn Songs sind fertig, die laut Sängerin und Gitarristin Sarah Voß "doomiger und weniger verspielt" ausgefallen sein sollen. "Wir haben uns dieses Mal ganz bewusst Zeit für das Songwriting genommen", so Voß, "dieses Mal ist alles aus einem Guss." Für das Schreiben hatte sich die Band auf einen alten Bauernhof in Aalen zurückgezogen statt wieder "im Verließ" ihres Proberaumes zu arbeiten. Textlich spielen laut Voß Themen wie dunkle Träume und Persönlichkeitsstörung eine Rolle, es gehe stärker "in eine Psycho-Richtung".

Erscheinen soll das Album Ende des Jahres, weitere Details gab die Band noch nicht preis. Zuletzt waren Black Vulpine im vergangenen Herbst auf Tour gewesen.

Fotos: Black Vulpine - "Black Vulpine" (Seven-Inch)